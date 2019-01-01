Сергей Бабкин участнице Голос.Діти: "У тебя актерский дар"
В субботу, 5 октября, вышла четвертая серия реалити “Хочу в Open Kids” на официальном YouTube канале группы. На этот раз приглашенным экспертом стал музыкант, актер, тренер 7-8 сезонов шоу “Голос країни” Сергей Бабкин. Перед финалистками он поставил задачу сыграть любовный треугольник. Задание конкурсантки выполняли в парах с действующими участницами группы, а их партнером по сцене стал актер Александр Озолин.
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Вероника Коваленко, получившая известность после шоу “Голос.Діти”, работала в паре с Лерой Дидковской. Девушки решили не следовать предложенному сценарию этюда, а сделали ставку на импровизацию.
Такой ход оценили продюсеры группы Open Kids Юра Петров и Яна Заяц. Не обошлось без похвалы и от приглашенного звездного эксперта - Бабкина: “Вы раскованные, естественные и у вас потрясающий актерский дар”, - обратился Бабкин к Коваленко и Дидковской.
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По итогам задания Вероника Коваленко продолжила борьбу за право стать участницей популярного герзбенда. А вот справится ли со следующим испытанием от дизайнера Жана Грицфельдта - смотрите в следующую субботу, 12 октября, в 11:00 на YouTube канале Open Kids.
Ранее сообщалось, что Григорий Лепс переманил участницу Open Kids для группы своей дочери.
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