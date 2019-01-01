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Хайди Клум решила взять фамилию мужа через два месяца после свадьбы

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Модель Хайди Клум сменить фамилию на Каулитц.
Хайди Клум решила взять фамилию мужа через два месяца после свадьбы
Хайди Клум решила взять фамилию мужа через два месяца после свадьбы
instagram.com/heidiklum

В начале августа известная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум и гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии. И только спустя два месяца после торжественной церемонии бракосочетания 46-летняя Хайди решилась взять фамилию 30-летнего мужа. Об этом сообщает The Blast.

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Как отмечает издание, модель уже подала документы на смену фамилии и вскоре официально станет Хайди Каулитц.

Напомним, что ранее Хайди Клум брала фамилию своего второго мужа исполнителя Seal. Модель и певец поженились в 2005 году, однако фамилию Сэмуэль Хайди взяла через 5 лет после свадьбы. А после развода она вернула девичью фамилию Клум.

Напомним, ранее 46-летняя Хайди Клум засветила ягодицы у бассейна.

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Теги: Хайди Клум, Том Каулитц
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Источник: Ivonа bigmir)net

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