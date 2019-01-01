Модель Хайди Клум сменить фамилию на Каулитц.

Хайди Клум решила взять фамилию мужа через два месяца после свадьбы instagram.com/heidiklum

В начале августа известная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум и гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии. И только спустя два месяца после торжественной церемонии бракосочетания 46-летняя Хайди решилась взять фамилию 30-летнего мужа. Об этом сообщает The Blast.

Читай также: Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6 тысяч евро

Как отмечает издание, модель уже подала документы на смену фамилии и вскоре официально станет Хайди Каулитц.

Напомним, что ранее Хайди Клум брала фамилию своего второго мужа исполнителя Seal. Модель и певец поженились в 2005 году, однако фамилию Сэмуэль Хайди взяла через 5 лет после свадьбы. А после развода она вернула девичью фамилию Клум.

Напомним, ранее 46-летняя Хайди Клум засветила ягодицы у бассейна.