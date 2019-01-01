Дима Коляденко отправился искать девушку своей мечты на гольф-поле в новом клипе "ТУМБАЛА Є"

В новом клипе "ТУМБАЛА Є" Дима Коляденко рассекает на гольф каре, а мячи для гольфа запели!

Для съемки артист выбрал масштабную локацию столичного загородного спортивного гольф-клуба Equides Club. Зеленые бескрайние поля, по которым Дима рассекал на гольф-каре завораживают своей идеальностью. А красивые героини, которых Дима пригласил сняться в клипе очень ловко справлялись с клюшками, хотя поначалу это у них не очень выходило, но они смогли освоить все премудрости игры в гольф.

Читай также: Группа “Океан Эльзы“ выпустила саундтрек к фильму “Захар Беркут“ - видео

Клип “ТУМБАЛА Є“ пестрит юмором. Поющие мячи для гольфа, танцующая корова и летящий молот – очень ярко, позитивно и неожиданно. Интересно, что все эти элементы создавались при помощи компьютерной графики, так что ни одно животное не пострадало.

Режиссером видео “ТУМБАЛА Є“, как и многих других клипов Димы Коляденко, стала клипмейкер Елена Винярская. Автор песни – известный хитмейкер Андрей Француз.

Все-же Дима Коляденко предпочитает блондинок, ведь поучаствовать в клипе он пригласил своих подруг-актрис – Анфису и Таню, которые, по словам артиста, справились со своими ролями на все 100%. По режиссерской задумке Дима играет на одном гольф-поле с двумя девушками-героинями, и, как всегда, перед ним стоит непростой выбор.

Артист сменил несколько стильных и ярких образов.

Жизнерадостный, харизматичный и сексуальный Дима Коляденко играет в гольф, ездит на гольф-каре, поёт, танцует, заряжая зрителей собственным позитивом. Ведь это и есть миссия артиста!

Читай также: Ёлка презентовала осенний хит “Давай, літай” совместно с группой DILEMMA

Клип Димы Коляденко “ТУМБАЛА Є“ – то, что нужно, для настроения и чтобы спастись, когда накрывает осенняя хандра!

Смотреть новый клип Димы Коляденко “ТУМБАЛА Є“:

Напомним, ранее Дима Коляденко рассказал, какие подарки получает от Ирины Билык.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.