Ёлка презентовала осенний хит “Давай, літай” совместно с группой DILEMMA

Ёлка и группа DILEMMA презентовали клип на песню “Давай, літай”.

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Певица Ёлка и группа DILEMMA выпустили видео на лирическую украиноязычную песню “Давай, літай”.

“Мы сидели вместе на студии и показывали Ёлке наши песни из будущего альбома и она просто влюбилась в трек “Танемо”, который, к тому времени, был уже записан и полностью готов к выпуску, - комментирует фронтмен DILEMMA Джей Бардаченко. - И когда в скором времени родилась “Давай , літай”, я не мог не сделать ей предложение спеть вместе!“

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К песне DILEMMA и Ёлка сняли яркий неоновый дуэтный клип, который презентуют вместе с треком на youtube - канале velvet music. Результат творческого эксперимента впечатляет: клип стремительно набирает невероятное количество просмотров, лайков и восторженных комментариев.

“Я поздравляю нас с выходом шикарного клипа! И я очень рада, что у нас есть совместная песня, я нескромно считаю, что она чудесная!“ - говорит Ёлка о коллаборации.

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