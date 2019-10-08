Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ

Звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из больницы в тяжелом состоянии.

Известную российскую актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком мозга, выписали из больницы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По сообщению СМИ артистка покинула “Европейский медицинский центр“ еще несколько дней назад, однако звезда все еще находится в тяжелом состоянии. Знаменитости закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные процедуры в стационаре.

Как отмечает Mash, причиной выписки стало решение семьи Заворотнюк отправить актрису на лечение в другое медучреждение, но в какое именно, пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, когда у Заворотнюк появились первые симптомы рака.

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