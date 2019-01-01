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Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви (АУДИО)

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Украинская звезда презентовала песню о том, что в жизни ничего не бывает случайно .

Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви (АУДИО)
Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви (АУДИО)
Пресс-служба

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Украинская певица в новом треке “Закохана в осінь“ призывает оглянуться вокруг, ведь судьба может быть совсем рядом, в одном из случайных прохожих. А также рассказала, как ей удалось заново влюбиться. 

Пресс-служба

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская презентовала танцевальный хит “Закохана в осінь“ - песню о том, насколько важно узнать свою любовь и не пройти мимо своей судьбы. Премьера от певицы - это своеобразный гимн тому единственному человеку, о котором мечтает каждый из нас, которого ждешь всю жизнь и благодаря которому рождаются такие песни как “Закохана в осінь“.

Пресс-служба

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Певица призывает оглянуться вокруг и дать шанс тому, кто уже давно рядом с нами, ведь судьба никогда не сводит двух незнакомых людей просто так. Иногда случайный звонок, встреча, или просто неожиданный взгляд и является тем самым шансом на счастливую жизнь с человеком, который еще вчера был для вас никем.



Премьеру песни артистка совместила с мини-каникулами в Италии вместе с супругом. В этот раз влюбленные отдыхали вдвоем, решив устроить себе небольшой романтический отпуск.

Пресс-служба

С мужем Димитаром Стойчевым певица Екатерина Бужинская побывала в живописных уголках итальянского побережья, где вдохновилась на написание новых песен. По словам артистки, подобные поездки помогают ей заново влюбляться в супруга, так как благодаря путешествиям их чувства начинают играть с новой силой. 

пресс-служба

 

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После каждого путешествия рождается история! В этот раз хит-мейкер Алексей Малахов идеально прочувствовал мое состояние и написал песню, которая созвучна с моим состоянием. Этой осенью хочется напомнить всем девушкам, что зима - уже близко, и согреваться холодными зимними вечерами приятнее в компании любимого мужчины  - комментирует посыл новой песни Екатерина Бужинская. 

Пресс-служба

Ранее мы писали, что Катя Бужинская показала лица двойняшек.

 

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Теги: Екатерина Бужинская, премьера песни, Италия, путешествие
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Источник: ivona.bigmir.net

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