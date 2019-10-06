Представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти: подробности

6 октября в росСМИ появились сообщения о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Вскоре информация была опровергнута представителями артистки.

Читай также: Состояние Анастасии Заворотнюк: Что произошло за последние две недели

В воскресенье, 6 октября, в российских СМИ появилась информация о смерти известной актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк. Так, Telegram-канал “Только никому“ опубликовал переписку с анонимным источником, который подтвердил смерть артистки “на 98%“.

“Ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий“, - говорится в сообщении.

Позже появился официальный комментарий представителя Заворотнюк. Так, пиар-директор Марина Потапова опровергла все слухи о смерти звезды “Моей прекрасной няни“. Об этом сообщило Утро.ру.

Читай также: “Заворотнюк не была в коме“: Часть информации о “няне“ может оказаться фейком - СМИ

Также концертный директор Стас Христов от имени семьи актрисы обратился к СМИ с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк.

“Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ“, – сообщил изданию ТАСС Стас Христов.

Кроме того, еще один друг артистки дал комментарий изданию “Комсомольская правда“. Он твердо заявил:

“Да, она жива. На этом все“.

Напомним, ранее стало известно, когда у Заворотнюк появились первые симптомы рака.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.