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Представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти: подробности

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6 октября в росСМИ появились сообщения о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Вскоре информация была опровергнута представителями артистки.
Представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти: подробности
Представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти: подробности
instagram.com/a_zavorotnyuk

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В воскресенье, 6 октября, в российских СМИ появилась информация о смерти известной актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк. Так, Telegram-канал “Только никому“ опубликовал переписку с анонимным источником, который подтвердил смерть артистки “на 98%“. 

“Ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий“, - говорится в сообщении.

Позже появился официальный комментарий представителя Заворотнюк. Так, пиар-директор Марина Потапова опровергла все слухи о смерти звезды “Моей прекрасной няни“. Об этом сообщило Утро.ру.

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Также концертный директор Стас Христов от имени семьи актрисы обратился к СМИ с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк. 

 “Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ“, – сообщил изданию ТАСС Стас Христов.

Кроме того, еще один друг артистки дал комментарий изданию “Комсомольская правда“. Он твердо заявил: 

“Да, она жива. На этом все“.

Напомним, ранее стало известно, когда у Заворотнюк появились первые симптомы рака.

 

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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