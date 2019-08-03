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Вокалист Backstreet Boys во второй раз стал отцом

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Ник Картер сообщил о пополнении в семье.
Вокалист Backstreet Boys во второй раз стал отцом
Вокалист Backstreet Boys во второй раз стал отцом
ivona.bigmir.net

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Участник популярной в начале 90-х группы Backstreet Boys стал отцом во второй раз. 39-летний Ник Картер и его супруга теперь будут растить не только мальчика, но и девочку.

Новость о рождении малышки артист сообщил на своей странице в Инстаграм. На фото, опубликованной в профиле Картера, видно новорожденную, и как она ухватилась маленькой рукой за палец звездного папы.

Папина малышка, - подписал фотографию певец.

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Имя девочки пока не известно. Отметим, что это уже второй ребенок пары - в апреле 2016-го у них родился сын Один Рейн Картер. На актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт артист женат с 2014 года.

Недавно Сергей Бабкин вместе с женой снялся в новом клипе.

 

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Теги: Backstreet Boys, Ник Картер, звездные папы, стал отцом
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  06.10.2019, 14:21
Оценка:  0
pусский
Сраный пидрилла, бля!
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