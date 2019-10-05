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Роберт Де Ниро попал в громкий скандал

Комментариев: 1
Известного актера обвиняют в гендерной дискриминации.
Роберт Де Ниро / Грэм Чейз Робинсон
Роберт Де Ниро / Грэм Чейз Робинсон
Variety

Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро, прокомментировавший развод с женой, ввязался в скандал. Знаменитость обвиняют в гендерной дискриминации. Об этом сообщает Variety.

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Обвинения в адрес Де Ниро выдвинула его бывшая экономка. Грэм Чейз Робинсон подала иск на 12 миллионов долларов, заявив, что актер позволял себе "сексистские шутки" и называл женщину своей "офисной женой". 

Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным, - заявила Робинсон.

Также женщина утверждает, что актер часто был пьян. По ее воспоминаниям также Де Ниро нередко отпускал сальные шутки в ее адрес, звонил ей из туалета, просил почесать ему спину, разбудить его. Робинсон вспомнила даже, как актер не действовал, когда его друг ударил ее по ягодице. 

Ранее в домогательствах обвинили актера Джеймса Франко.

 

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Теги: Роберт Де Ниро, актер, обвинения, суд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Ivanez    05.10.2019, 19:27
Оценка:  +2
Ivanez
И за это иск в 12 миллионов? Бабы совсем с кухни свалились.
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