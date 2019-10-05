Роберт Де Ниро попал в громкий скандал

Известного актера обвиняют в гендерной дискриминации.

Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро, прокомментировавший развод с женой, ввязался в скандал. Знаменитость обвиняют в гендерной дискриминации. Об этом сообщает Variety.

Читай также: Мадонна рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Обвинения в адрес Де Ниро выдвинула его бывшая экономка. Грэм Чейз Робинсон подала иск на 12 миллионов долларов, заявив, что актер позволял себе "сексистские шутки" и называл женщину своей "офисной женой".

Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным, - заявила Робинсон.

Также женщина утверждает, что актер часто был пьян. По ее воспоминаниям также Де Ниро нередко отпускал сальные шутки в ее адрес, звонил ей из туалета, просил почесать ему спину, разбудить его. Робинсон вспомнила даже, как актер не действовал, когда его друг ударил ее по ягодице.

Ранее в домогательствах обвинили актера Джеймса Франко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.