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Певица Sia призналась, что страдает от серьезного недуга

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Исполнительница рассказала о болезни в социальной сети.
Певица Sia призналась, что страдает от серьезного недуга
Певица Sia призналась, что страдает от серьезного недуга
instagram.com

Австралийская певица и автор музыки Sia, которая появилась на публике без парика, сообщила, что имеет серьезное неврологическое расстройство. Об этом исполнительница написала на своей странице в Twitter. 

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Оказывается, Sia страдает от синдрома Элерса-Данлоса. Это расстройство соединительной ткани, выраженное гиперупругостью кожи и ее хрупкостью. Люди с таким синдромом могут иметь сверхгибкие конечности, боль в суставах и образование рубцов.

Своим сообщением Sia решила поддержать людей, которые также страдают от физической или эмоциональной боли.

Я страдаю от неврологического заболевания, синдрома Элерса-Данлоса, и я просто хотела сказать тем, кто страдает от болей, будь то физических или эмоциональных, я люблю тебя, продолжай держаться. Жизнь очень тяжелая. Боль деморализует, но вы не одиноки, - написала певица. 

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Теги: певица, Sia, болезнь
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