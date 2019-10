Певица Sia призналась, что страдает от серьезного недуга

Австралийская певица и автор музыки Sia, которая появилась на публике без парика, сообщила, что имеет серьезное неврологическое расстройство. Об этом исполнительница написала на своей странице в Twitter.

Читай также: Анна Седокова растрогала фанов признанием

Оказывается, Sia страдает от синдрома Элерса-Данлоса. Это расстройство соединительной ткани, выраженное гиперупругостью кожи и ее хрупкостью. Люди с таким синдромом могут иметь сверхгибкие конечности, боль в суставах и образование рубцов.

Своим сообщением Sia решила поддержать людей, которые также страдают от физической или эмоциональной боли.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.