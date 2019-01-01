Disney снимет ремейк мультсериала "Инспектор Гаджет"

Будущий фильм спродюсируют создатели "Аладдина".

Студия Disney займется созданием фильма по мотивам популярного в 80-х мультсериала “Инспектор Гаджет“. Продюсерами картины станут создатели “Аладдина“ с Уиллом Смитом - Дэн Лин и Джонатан Эйрих.

Читай также: Превращение Джоли в Малефисенту: Дисней поделились ярким видео

Сценарий нового “Инспектора Гаджета“ картины напишут авторы комедийного телешоу “Saturday Night Live“ Мики Дэй и Стритер Сейдел, сообщает The Hollywood Reporter. Подробности сюжета пока не разглашаются, ровно как и каст предстоящего фильма.

Мультсериал “Инспектор Гаджет“ выходил c 1983 по 1986 год. Он рассказывает о полицейском, в тело которого встроены тысячи технических приспособлений.

Ранее был назван самый провальный фильм современного кинематографа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.