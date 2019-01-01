Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Disney снимет ремейк мультсериала "Инспектор Гаджет"

Комментариев: 0
Будущий фильм спродюсируют создатели "Аладдина".
Disney снимет ремейк мультсериала "Инспектор Гаджет"
Disney снимет ремейк мультсериала "Инспектор Гаджет"
Кадр из мультфильма

Студия Disney займется созданием фильма по мотивам популярного в 80-х мультсериала “Инспектор Гаджет“. Продюсерами картины станут создатели “Аладдина“ с Уиллом Смитом - Дэн Лин и Джонатан Эйрих.

Читай также: Превращение Джоли в Малефисенту: Дисней поделились ярким видео

Сценарий нового “Инспектора Гаджета“ картины напишут авторы комедийного телешоу “Saturday Night Live“ Мики Дэй и Стритер Сейдел, сообщает The Hollywood Reporter. Подробности сюжета пока не разглашаются, ровно как и каст предстоящего фильма.

Мультсериал “Инспектор Гаджет“ выходил c 1983 по 1986 год. Он рассказывает о полицейском, в тело которого встроены тысячи технических приспособлений.

Ранее был назван самый провальный фильм современного кинематографа.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Disney, Инспектор Гаджет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь