Disney снимет ремейк мультсериала "Инспектор Гаджет"
Студия Disney займется созданием фильма по мотивам популярного в 80-х мультсериала “Инспектор Гаджет“. Продюсерами картины станут создатели “Аладдина“ с Уиллом Смитом - Дэн Лин и Джонатан Эйрих.
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Сценарий нового “Инспектора Гаджета“ картины напишут авторы комедийного телешоу “Saturday Night Live“ Мики Дэй и Стритер Сейдел, сообщает The Hollywood Reporter. Подробности сюжета пока не разглашаются, ровно как и каст предстоящего фильма.
Wowsers, #InspectorGadget is making a return. Get the details: https://t.co/hRq2gDQQ1p— Hollywood Reporter (@THR) 5 октября 2019 г.
Мультсериал “Инспектор Гаджет“ выходил c 1983 по 1986 год. Он рассказывает о полицейском, в тело которого встроены тысячи технических приспособлений.
Ранее был назван самый провальный фильм современного кинематографа.
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