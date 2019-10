Disney снимет ремейк мультсериала "Инспектор Гаджет"

Студия Disney займется созданием фильма по мотивам популярного в 80-х мультсериала “Инспектор Гаджет“. Продюсерами картины станут создатели “Аладдина“ с Уиллом Смитом - Дэн Лин и Джонатан Эйрих.

Сценарий нового “Инспектора Гаджета“ картины напишут авторы комедийного телешоу “Saturday Night Live“ Мики Дэй и Стритер Сейдел, сообщает The Hollywood Reporter. Подробности сюжета пока не разглашаются, ровно как и каст предстоящего фильма.

