Ксения Мишина рассказала, почему Михаил Кукуюк остается на "Танці з зірками"

Актер каждый выпуск набирает наименьшее количество баллов, но его спасают зрители.

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Михаил Кукуюк практически в каждом выпуске шоу “Танці з зірками 2019“ оказывается в самом конце турнирной таблицы, но каждый раз актера и его партнершу спасают голоса зрителей. Почему Кукуюк остается на проекте - прокомментировала Ксения Мишина.

По мнению участницы “Танці з зірками 2019“ Ксении Мишиной, все дело в харизме Михаила. Об этом участница сказала во время веб-конференции на tochka.net.

Честно говоря, я очень много таких вопросов в интернете читаю – вот именно поэтому и не выгоняют. Потому что вокруг него существует такой вот резонанс и такая яркая классная история. Мишка – он мой коллега, он актер, он очень умный, классный мужчина, как по мне. На самом деле ему невероятно сложно в “Танцях“, у каждого свой уровень подготовки и физические возможности у каждого свои, но, мне кажется, что он большущий молодец – он настолько круто раскрылся, поймал какое-то свое амплуа, даже не умея танцевать, он делает такие классные шоу, мини-программы, какие-то реалити, - считает Мишина.

Напомним, что в новом выпуске участники “Танці з зірками 2019“ обменяются партнерами.