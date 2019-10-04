Состояние Анастасии Заворотнюк: Что произошло за последние две недели

Узнайте, что сообщали СМИ о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк за последние две недели.

В конце августа в росСМИ появились первые сообщения о том, что известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк лечится от рака мозга. Но эту информацию никто из окружения звезды не подтвердил.

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Однако, 13 сентября, стало известно, чтозвезда сериала “Моя прекрасная няня“ попала в реанимацию. У нее начался отек мозга. Позже в СМИ неоднократно писали как об ухудшении, так и улучшении здоровья артистки. А родственники звезды отказывались давать какие-либо комментарии.

На данный момент сообщается, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и даже смогла сама оформить завещание и увидеть годовалую дочь. Что произошло за последние две недели и как изменилось состояние здоровья 48-летней артистки, читайте далее.

Огромный кредит в банке

Как пишут СМИ, Заворотнюк еще в 2012 году взяла кредит в одном из российских банков на сумму 435 тысяч долларов. В последние годы у нее оставался непогашенный долг в сумме 37 тысяч долларов, из-за этого актрису не выпускали за границу. Как только долги были выплачены, звезда смогла отправится на лечение за границу.

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Об этом заявил концертный директор Станислав Христов. По словам Христова, Анастасия вскоре собиралась вернуться к работе на телеведении. Однако позже Станислав взял свои слова назад, заявив, что “это старая информация“.

Как сейчас живет семья Заворотнюк

Семья Заворотнюк не комментирует состояние здоровья актрисы. Однако, известно, что ее муж, фигурист Петр Чернышов вернулся к работе. А ее дочь Анна Заворотнюк-Стрюкова анонсировала в Instagram съемки в новой фотосессии. Поклонники Анастасии Заворотнюк предположили, что такое поведение ее родственников может свидетельствовать об выздоровлении актрисы.

Напомним, ранее стало известно, когда у Заворотнюк появились первые симптомы рака.

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