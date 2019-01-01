Обмен партнерами на "Танцях з зірками": Барбир станцует с Котом, а Кравец с Дикусаром

Узнайте, чем удивит седьмой выпуск шоу "Танці з зірками 2019".

Уже в это воскресенье, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится седьмой прямой эфир на “Танців з зірками“, во время которого произойдет обмен партнерами. Определили новые пары по принципу “игры в бутылочку“, в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок.

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Кто с кем выйдет на паркет пока держится в секрете, но накануне эфира продюсеры шоу раскрыли несколько карт. Так, украинская Моника Беллуччи (как называют Людмилу Барбир телезрители) станцует страстное и сексуальное ча-ча-ча с партнером Ксенией Мишиной - Женей Котом. Новая пара под хит MONATIK “Каждый раз“ покажет на паркете настоящий фейерверк чувств, изобразив влюбленных, которые готовят на кухне завтрак.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук пресс-служба канала 1+1

А вот две главные конкурентки: актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец и принцесса юмора Виктория Булитко обменяются партнерами. Елена воплотит на паркете легендарный образ Кэрри Брэдшоу из сериала “Секс в большом городе“, и станцует страстный вальс с Дмитрием Дикусаром под хит James Brown “It’s a man’s world“. “Я в Лене раскрою легкое чувство стыда за красивые и нежные танцы с чужим партнёром“, - комментирует их номер Дмитрий. А Виктория Булитко предстанет в образе раскрепощенной Саманты из того же сериала, и в паре с Максом Леоновым исполнит фьюжн.

Самый сексуальный участник проекта Даниэль Салем в это воскресенье станцует эмоциональный пасодобль с легендарной танцовщицей проекта – Аленой Шоптенко, которая на протяжении семи эфиров была в паре с белорусским актером Алексеем Яровенко. Всегда лирический Даниэль удивит телезрителей образом короля Артура.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко пресс-служба канала 1+1

А вот с кем встанет в пару партнерша Даниэля - Юлия Сахневич пока неизвестно. Танцовщица так комментирует нового партнера: “Я хочу сделать его техничнее. Также постараюсь больше раскрыть в эмоциональном плане, чтобы он наконец показал себя ведущим в паре. В это воскресенье мы удивим всех трогательным и чувственным номером“. Заинтриговала телезрителей и Анна Ризатдинова, сообщив, что будет очень переживать за своего постоянного партнера Александра Прохорова и поделилась впечатлениями от своего нового танцора: “Мы с ним уже как единое целое, я вчера была на его репетиции, смотрела как у него дела. А мне попался классный и очень требовательный танцор. Кстати, у нас с ним будет очень сексуальный и страстный танец“.

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А встречать пары на балконе в это воскресенье будет певица Оля Полякова, которая, как известно, поддерживает на паркете Михаила Кукуюка. Певица интригует зрителей, сообщив, что по случаю смены партнеров на паркете, и сама предстанет в неожиданном образе. В качестве приглашенной звезды в воскресенье вернется на шоу Серега. Репер исполнит свои самые популярные хиты: “Черный бумер“, “Возле дома твоего“ и новую песню.

Напомним, что по правилам проекта, которые действуют во всем мире, в седьмом эфире артисты выйдут на паркет с другими танцорами. В это воскресенье шоу не покинет ни одна из пар. Несмотря на это, зрительское голосование состоится, и будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам за следующее воскресенье.

Посмотреть предыдущий шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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