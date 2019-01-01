Фагот и Фоззи также получили роли в сериале как звездные актеры.

"Великі Вуйки керують світом": ТНМК презентовала саундтрек к комедийному сериалу Пресс-служба

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Популярная украинская группа ТНМК создала саундтрек к комедийному сериалу “Великі Вуйки“, премьера которого состоится уже 14 октября в 21:45 на телеканале “1+1“. Комедия является спин-оффом культового сериала “Останній москаль“ и расскажет о приключениях уже известных зрителю героев-гуцулов в Киеве.

"Великі Вуйки керують світом": ТНМК презентовала саундтрек к комедийному сериалу пресс-служба

Премьера саундтрека состоялась в прямом эфире “Сніданку з 1+1“, где новую песню музыканты Олег “Фагот“ Михайлюта и Александр “Фоззи“ Сидоренко исполнили впервые.

Фагот выступил в качестве композитора, а Фоззи стал автором текста песни.

Великі Вуйки керують світом! Часи Великих Вуйок настають!, - говорится в припеве драйвового трека.

"Великі Вуйки керують світом": ТНМК презентовала саундтрек к комедийному сериалу Пресс-служба

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В студии музыканты рассказали, что они стали не только авторами саундтрека, но и получили роли в сериале. По сюжету, в своих столичных приключениях вуйки случайно попадают на корпоратив, где и будет выступать группа ТНМК. На экранах Фагот и Фоззи предстанут в образе диджеев и исполнят танцевальные хиты на праздничной вечеринке.

"Великі Вуйки керують світом": ТНМК презентовала саундтрек к комедийному сериалу пресс-служба

Как рассказал в студии “Сніданку“ Фагот, сыграть в «Великих Вуйках» и создать саундтрек им предложил креативный продюсер сериала Юрий Горбунов. А Фоззи добавил, что трек для “Великих Вуйок“ создавали 4 месяца - именно сколько времени ушло на творческие поиски музыки и слов.

"Великі Вуйки керують світом": ТНМК презентовала саундтрек к комедийному сериалу пресс-служба

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ТНМК стали не единственными звездами, которые появятся в сериале. Неожиданные роли в новой комедии сыграют также другие известные украинские звезды - Надежда Мейхер, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Дмитрий Коляденко, Евгений Кот, Екатерина Кухар, Игорь Ласточкин и Михаил Поплавский. Например, Надежда Мейхер получила роль кассира “Укрзалізниці“ Галины, в которую влюбится Иван Петрук (Юрий Горбунов), Михаил Поплавский - министра инфраструктуры, а Дмитрий Коляденко - киевского хипстеров.

"Великі Вуйки керують світом": ТНМК презентовала саундтрек к комедийному сериалу пресс-служба

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Напомним, по сюжету 16-серийной комедии, впервые за всю историю села “Великі Вуйки“ сюда собираются проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги в соседнее село - Малые Вуйки. Опасаясь того, что вся молодежь уедет, и село вымрет, сельский голова собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопросы строительства дороги. В новом сезоне гуцулы будут покорять Киев и открывать для себя особенности столичной жизни.

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