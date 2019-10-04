Олег Винник осеннюю часть стадионного тура "Роксолана" продолжил концертами во Дворцах спорта.

В Сумах Олег Винник встретился с детьми с нарушениями слуха и дал "горячий" концерт Пресс-служба

До отказа заполненный зал, горячий прием, три выхода “на бис“ и крики “браво“: 3 октября в Сумах громко стартовала осенняя часть тура Артиста №1 в Украине Олега Винника под названием “Роксолана“.

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Полномасштабная сцена со стадионных концертов Артиста переместилась в крытый легкоатлетический Манеж СумГУ. Многоуровневый партер позволил всем удобно разместиться и погрузиться в атмосферу шоу.

Олег Винник в Сумах Пресс-служба

Певец исполнил знаменитые хиты “Нино“, “Счастье“, “Вовчиця“, “Плен“, “Як жити без тебе“, не так давно вышедшие, но уже ставшие хитами композиции “Ты в курсе“. “Роксолана“, “Пчела Майя“, а также порадовал зрителей новинками. Особенно ярко публика откликнулась на новую балладу Олега Винника “Сльози на землі“, которой артист призвал всех к миру. После последних нот этой драматической композиции, в зале долго не стихали продолжительные овации и крики “браво“.

Олег Винник в Сумах Пресс-служба

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Уже традиционно в Сумах исполнитель встретился с детьми с нарушениями слуха. Второй год подряд юные поклонники Олега, которые общаются на языке жестов, но хорошо чувствуют ритм и любят песни Винника, получают приглашения на концерт любимого певца, а также возможность лично увидеться с кумиром, обнять артиста и научить его нескольким “жестовым“ словам.

Напомним, летом с программой “Роксолана“ Олег Винник проехал 15 областных центров. Вторая “осенняя“ часть тура охватит более 20-ти городов Украины и Беларуси. Следующими шоу певца увидят Северодонецк, Краматорск, Покровск, Бердянск, Мариуполь. Кульминацией тура станет концерт в столичном Дворце спорта, запланированный на 21 ноября.

Напомним, ранее Олег Винник признался, кто его фотографирует во время отдыха.

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