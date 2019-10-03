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Актера Джеймса Франко снова обвинили в домогательствах

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Ученицы киношколы Studio 4 подали в суд на Джеймса Франко.
Актера Джеймса Франко снова обвинили в домогательствах
Актера Джеймса Франко снова обвинили в домогательствах
Getty Images

Известный американский актер и режиссер Джеймса Франко снова попал в секс-скандал. Бывшие ученицы его школы актерского мастерства Studio 4 обвинили артиста в сексуальных домагательствах. Об этом сообщает The New York Times.

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Как пишет издание, 3 октября на Франко подали иск в калифорнийский суд актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал. В иске перечислены претензии по 14 пунктам. Кроме того, соответчиками стали партнеры Джеймса по киношколе и продюсерской компании Rabbit Bandini Винс Джоливетт и Джей Дэвис.

Жертвы заявили, что Джеймс Франко обещал им роли в кинокартинах за участие в съемках сексуального характера. Как отметили начинающие актрисы в иске, действия Франко “привели к среде насилия и сексуальной эксплуатации“ как в киношколе, так и за ее приделами.

Адвокат Франко Майкл Плонскер опроверг обвинения и назвал иск “неосведомленным“. Он заявил, что актер потребует возмещения убытков от истцов и их адвокатов.

Напомним, что ранее в 2014 году Джеймса Франко обвинили в проявлении сексуального интереса к несовершеннолетней фанатке.

 

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Теги: Джеймс Франко, сексуальные домогательства
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Источник: Ivonа bigmir)net

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