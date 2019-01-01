В новом выпуске участницы решили поразить актера Improv Live Show не только своим интеллектом, но и необычными умениями.

На шоу "Кто против блондинок?" устроили бой блинами Пресс-служба

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Еще один смельчак пришел потягаться с красавицами в шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале. Актер Improv Live Show Владимир Шумко в начале программы заявил, что победить блондо-бомб будет легко. Потому что он знает все их хитрости, ведь жена его тоже светловолосая.

Но что-то пошло не по плану юмориста. В первых раундах он проиграл. Когда дошла очередь до баттла, Володя обрадовался, думая, что хоть здесь-то реабилитируется.

Блондо-бомба Елена бросила вызов актеру посоревноваться в мастерстве подбрасывания блинов на сковородке. Сначала они демонстрировали свои умения правой рукой, а затем левой. После этого Володя взял более 20-ти блинов и подбросил их одновременно. Ни один не упал на пол!



На шоу "Кто против блондинок?" устроили бой блинами Пресс-служба

– Сейчас Леся Ивановна придумает вам суперфинал, – сказала ведущая Леся Никитюк. – Берите по сковороде. Елена, клади на свою блин и бросай его Володе, а ты лови его своей сковородкой. Начали!

Участникам удалось несколько раз бросить и поймать. Баттл был похож на большой теннис. Елена сделала еще одну подачу блином, и Володя поймал его своим лицом, а не сковородой.

– Это ничья! – закричал юморист!

– Нет – это победа Елены, – вынесла вердикт Леся Никитюк.

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За кулисами Владимир Шумко признался нам, что умеет готовить блины. Но больше всего любит их есть.

– Обожаю блины с джемом, – говорит актер. – Один из моих любимых праздников – Масленица. Потому что тогда я могу наесться этих вкусностей от пуза!

Смотрите новый выпуск шоу “Кто против блондинок?“ 8 октября в 19:00 на Новом канале

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