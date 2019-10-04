"Брати Гадюкіни" презентовали новый сингл "Підкаблучник"

Украинская группа "Брати Гадюкіни" выпустили сингл "Підкаблучник" с будущего альбома "Сміх і Гріх".

Легенды украинского рока “Брати Гадюкіни“презентовали песню “Підкаблучник“. Музыку и слова свежего хита написал Игорь Мельничук.

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В жизни почти каждого “мачо“ бывают времена, когда на пути встречается женщина и от нее теряешь рассудок. Ты говоришь: “Я от твоей красоты топчу дорогу в дурку...“ - и даже не представляешь, что ее каблук уже над головой!

“Брати“ нашли из этой ситуации выход и довольно неожиданный - “Да прийдет в моду танкетка. Танкетка!.. Я моду люблю“.

Игорь Мельничук: “Каждый подкаблучник - Мужчина. Каждый мужчина - Подкаблучник. А ты? А мы дудлим коктейль “Молотов“ в поисках Танкетки Любви“.

Песня “Підкаблучник“ войдет в следующий альбом “Сміх і Гріх“, презентация которого состоится 3 декабря в Caribbean Club (г. Киев).

Напомним, ранее “Брати Гадюкіни“ выпустили трек “Сивина в бороду“.

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