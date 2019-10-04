Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Брати Гадюкіни" презентовали новый сингл "Підкаблучник"

Комментариев: 1
Украинская группа "Брати Гадюкіни" выпустили сингл "Підкаблучник" с будущего альбома "Сміх і Гріх".
"Брати Гадюкіни" презентовали новый сингл "Підкаблучник"
"Брати Гадюкіни" презентовали новый сингл "Підкаблучник"
пресс-служба

Легенды украинского рока “Брати Гадюкіни“презентовали песню “Підкаблучник“. Музыку и слова свежего хита написал Игорь Мельничук.

Читай также: “Єви і Адами“: Сергей Бабкин вместе с женой снялся в новом клипе

В жизни почти каждого “мачо“ бывают времена, когда на пути встречается женщина и от нее теряешь рассудок. Ты говоришь: “Я от твоей красоты топчу дорогу в дурку...“ - и даже не представляешь, что ее каблук уже над головой!

“Брати“ нашли из этой ситуации выход и довольно неожиданный - “Да прийдет в моду танкетка. Танкетка!.. Я моду люблю“.

Игорь Мельничук: “Каждый подкаблучник - Мужчина. Каждый мужчина - Подкаблучник. А ты? А мы дудлим коктейль “Молотов“ в поисках Танкетки Любви“.

Песня “Підкаблучник“ войдет в следующий альбом “Сміх і Гріх“, презентация которого состоится 3 декабря в Caribbean Club (г. Киев).

Напомним, ранее “Брати Гадюкіни“ выпустили трек “Сивина в бороду“.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Брати Гадюкiни, подкаблучник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.10.2019, 12:05
Оценка:  0
гость
Пiдрiлки!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь