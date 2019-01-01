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"Єви і Адами": Сергей Бабкин вместе с женой снялся в новом клипе

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Сергей Бабкин выпустил новый клип на песню “Єви і Адами“.
"Єви і Адами": Сергей Бабкин вместе с женой снялся в новом клипе
"Єви і Адами": Сергей Бабкин вместе с женой снялся в новом клипе
instagram.com/snezhana_babkina

Известный украинский певец, участник группы “5’nizza“ и бывший тренер шоу “Голос страны“ Сергей Бабкин вместе со своей супругой Снежаной снялся в новой клипе на песню “Єви і Адами“.

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Презентация видео состоялась в четверг, 3 октября, на официальном Youtube-канале исполнителя. Режиссером полика стала Леся Подолянко.

По сюжету Сергей и его супруга Снежана, которая три месяца назад родила сына Елисея, становятся героями всемирно известных картин.

Напомним, ранее Сергей Бабкин показал первое фото с крестин сына Елисея.

 

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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Источник: Ivonа bigmir)net

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