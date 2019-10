APOCALYPTICA анонсировала выход нового альбома

Релиз нового альбома "CELL-0" финской рок-группы APOCALYPTICA состоится в начале 2020 года.

Революционный разножанровый квартет возвращается к инструментальным корням в новом видеосингле “Ashes Of The Modern World“ - первом треке из нового альбома.

Окутанный эпической атмосферой и энергетикой барокко девятый студийный альбом финских мультиплатиновых виолончелистов Apocalyptica будет выпущен 10 января 2020 года (студия Silver Lining Music). Запись “Cell-0“ прервала четырехлетнюю паузу между альбомами. Участники команды - Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen, and Mikko Sirén – брали эту паузу, чтобы освежить и осмыслить взгляды, вдохновиться на создание новой музыки. Cell-0 - первый полностью инструментальный альбом квартета за 17 лет, который стал вызовом для самих музыкантов. Они хотели, чтобы их инструменты зазвучали новыми оттенками и красками. «Ashes Of The Modern World» – первый сингл и видео альбома, премьера которого состоится сегодня, 3 октября. Режиссером клипа стал известный титулованный режиссер из Финляндии Ville Juurikkala, который работал со многими известными исполнителями от Guns’n”Roses и Aerosmith до Андреа Бочелли. Видео

Альбом будет продаваться в различных форматах и доступен к предзаказу на офиуиальном сайте группы: CD, двойной винил с гравировкой и 20-ти страничным буклетом, коллекционное D2C издание, цифровой формат и стриминг.

При прослушивании композиции “Ashes Of The Modern World“ Cell-0 перенесёт слушателя в невесомость космоса, а затем оглушит агрессивными виолончельными рифами на “En Route To Mayhem“.

Прежде, чем уделять внимание синглам, группа создала альбом Cell-0, в первую, очередь, как цельное произведение, искусно сплетая различные детали и оттенки с энергией настоящей виолончельной метал-группы. Переходя на новый уровень, музыканты открыли для себя оригинальные способы и эмоции на пути создания музыки.

Eicca Toppinen: “Наши новые композиции очень многослойны и разноплановы, что далеко не всегда легко понять сразу. Но в этом и состоит изюминка инструментальной музыки, потому что слушатель всегда может по-разному воспринять одну и ту же композицию. И это еще одна причина, почему мы не хотим описывать наши композиции до релиза“.

В поддержку альбома Cell-0 Apocalyptica проведет 23-х дневное турне по 15 европейским странам вместе со специальным гостем – группой Sabaton, которое начнется 17 января 2020 в Швейцарском Цюрихе. Большой тур будет анонсирован позднее.

