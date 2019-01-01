Владимир Демчинский рассказал, что не был отличником, а больше интересовался "внеклассной" работой.

Эксперт "Топ-модели по-украински" рассказал, почему в детстве не любил школу пресс-служба

Читай также: “Нужно быть чуть влюблённой в партнера“ - Зоряна Марченко о роли в сериале “Братья по крови“

Эксперт реалити “Топ-модель по-украински“ Владимир Демчинский - часто провоцирует участниц на телекастинге - и очень похоже на то, что в школьные годы сам он был далеко не паинькой, а "хулиганом". Накануне Дня учителя Демчинский подтвердил это предположение и рассказал IVONA, почему в детстве не любил школу.

Эксперт "Топ-модели по-украински" рассказал, почему в детстве не любил школу пресс-служба

Я учился в самой строгой и требовательной школе в своем городке, – говорит Владимир. – Вообще у меня до сих пор есть большие вопросы к системе образования в нашей стране. Учителя с ходу делят детей на любимчиков и нелюбимчиков. И то, как ты “зайдешь“ педагогам, будет влиять на все твое дальнейшее обучение. И если на начальной стадии не покажешь себя во всей красе, на тебе останется клеймо хорошиста или троечника. В общем, с учебной частью в школе у меня были проблемы. Но всегда любил свой класс и всю внеклассную работу – КВНы, рисование, другое творчество. Тут я был на передовой.

Эксперт "Топ-модели по-украински" рассказал, почему в детстве не любил школу пресс-служба

Читай также: Канал “Украина“ покажет премьеру фильма “О чем не расскажет река“

Но 1 сентября Демчинский шел в школу, как на каторгу.

Первый звонок был для меня Днем конца лета. Очень печальным днем, – смеется эксперт “Топ-модели по-украински“. – Ты понимал, что еще сегодня ты стоишь на линейке в белой накрахмаленной рубашечке, с цветами, болтаешь с друзьями, которых не видел все лето. Но уже завтра какая-то учительница по математике без всяких прелюдий скажет: «Доставайте двойные листочки, посмотрим, что вы забыли за лето». И вот ты уже не знаешь, куда себя деть, и не радует ни накрахмаленная рубашка, ни друзья. В общем, для меня Первый звонок был Первым звонком из ада. Зато Последний я обожал. Вот это был по-настоящему счастливый день.

Кстати, в третьем сезоне “Топ-модели по-украински“ участницам тоже придется пройти школу. Правда, не обычную, а модельную. Что из этого получится - можно увидеть по пятницам, в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, как поздравить преподавателей с Днем учителя.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.