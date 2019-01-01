Дима Коляденко заинтриговал первыми кадрами нового клипа "Тумбала Є"

Дима Коляденко готовится презентовать новый клип на хит "Тумбала Є". Смотрите первые фото со съемок и тизер!

Известный украинский певец и шоумен Дима Коляденко готовится порадовать слушателей новым клипом на свой хит “ТУМБАЛА Є“! Автор музыки и слов Андрей Француз.

Читай также: “Покохала“: Наталья Могилевская заинтриговала фанов новым треком

Дима Коляденко заинтриговал первыми кадрами со съемочной площадки. Режиссером видеоработы стала клипмейкер Елена Винярская, а съёмки прошли в загородном спортивном клубе Equides Club.

Интересно, что съёмки клипа “ТУМБАЛА Є“ Дима Коляденко специально назначил на свой день рождения. Артист любит творить в День рождения и считает это очень символичным! По словам артиста, эта видеоработа станет лучшей в его карьере. Яркие образы Димы, стильные героини, красивые локации и все это “приправлено“ элементами юмора.

Тизер нового клипа Димы Коляденко “ТУМБАЛА Є“:

“Мне кажется, что клип “ТУМБАЛА Є“ моя самая лучшая работа. Благодаря, конечно же, и режиссеру Лене Винярской. Скажу честно, что ту картинку, которую я видел в мониторе на площадке, я от нее в восторге... Я очень доволен режиссурой, придумкой, и всеми задумками. Это будет хайп! Со мной будут прекрасные героини, прекрасные артистки, которых я долго искал. Я все думал кого же снять в клипе? Какую девушку-Тумбалу? И я выбрал две Тумбалы - это прекрасные девушки, самые лучшие, мои телевизионные подруги: Анфиса и Таня. Эти девушки работают на телевидении. Анфиса уже даже снималась в кино! А у Танечки была мечта сняться в клипе и в конце съемок, она мне сказала «Моя мечта сбылась. Я мечтала, а вы меня пригласили. Какая я счастлива блондинка!» Мне очень нравится, что мечты у людей сбываются и я помогаю им осуществлять это. Я благодарен девочкам! Они справились с поставленной задачей 100 баллов!“ – рассказал про главных героинь своей видеоработы певец Дима Коляденко.

Читай также: О любви и ненависти: Группа “НеАнгелы“ выпустила альбом “13“

Каждая секунда на съемочной площадке была продумана и рассчитана: грим артиста, приезд девушек-героинь, съемка крупных планов, съемка гольф-поля и всех кадров для клипа. Но, как признался Дима, был форс-мажор. Неожиданно во время съемок “Тумбала Є“ пошел дождь, гроза, молния, ураган и съемки клипа оказались под угрозой срыва, на что шоумен сказал: “Мы снимаем мой клип при любой погодной ситуации!“. А уже через час небо стало ясным.

“Клип будет достаточно неожиданным. Как для такой серьёзной песни – в клипе есть очень много смешных моментов. Мне очень хотелось создать такой клип, которого еще не существует в украинском и мировом шоу-бизнесе. Я хотел, чтобы я в этом клипе был совершенно новый! Клип «ТУМБАЛА Є» очень современный, с элементами юмора и иронии. Я очень люблю добрые клипы и я счастлив, что у меня получился именно такой клип, который придумала мне сама Лена Винярская!“ – рассказал про съемки клипа артист.

Слушать песню Димы Коляденко “ТУМБАЛА Є“:

Напомним, ранее Дима Коляденко рассказал, какие подарки получает от Ирины Билык.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.