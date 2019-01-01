Актер рассказал об опасном случае, случившемся на съемках .

Главный герой "Смотрящей вдаль" Кирилл Жандаров рассказал о каскадерских трюках пресс-служба

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7 октября в 21:00 на телеканале СТБ состоится премьера детективного сериала с элементами мистика “Смотрящая вдаль“. Одну из главных ролей, полицейского Алексея Попова, сыграл любимец женщин Кирилл Жандаров.

Главный герой "Смотрящей вдаль" Кирилл Жандаров о каскадерских трюках пресс-служба

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История очень напряженная, много экшн-сцен, поэтому на съемках были каскадеры, которые готовы войти в огонь, выпрыгнуть из мчащегося авто, начать стрельбу… Режиссер сериала Владимир Мельниченко рассказывает, что оказывается, некоторые трюки актеры исполняли и сами. Например, у героя Кирилла Жандарова было несколько боев, которые поставили настоящие хореографы, и в этих действах актер превзошел себя. Он – спортивный парень и азартный человек – все хочет исполнить сам. И Кирилл с каскадерами сами готовили сцены, обсуждали, как будет лучше.

пресс-служба

Читай также: Канал “Украина“ покажет премьеру фильма “О чем не расскажет река“ Когда исполняешь сам – то и эпизоды иначе выглядят, более достоверно что ли. Смотришь последнюю часть “Миссии невыполнимой“ - и видишь, что все по-настоящему: а актер Том Круз и бегал, и прыгал, и падал сам, и это круто. Но на самом деле это риск – делать то, что обычно выполняют дублеры или каскадеры. Как-то на съемках одного сериала “Выбирая судьбу“ случилась неожиданная история. Нам заменили лошадей и дали спортивные пластиковые стремена. И на четвертом дубле на скорости у меня лопается это пластиковое стремя, и я слетаю с лошади… В нескольких сантиметрах от моей головы простучали копыта лошади, ко мне неслись режиссер Аня Гресь и оператор Макс Степанов, чтобы понять – жив ли я? Хорошо, что голова не была задета, но лопатку я вправлял полгода. Потом уже выяснилось, что стремена оказались детскими и не были рассчитаны на вес взрослого человека, - делится Кирилл Жандаров.

пресс-служба

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По сюжету Анна Севастьянова с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя. Анна “увидела“, как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже число и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара и сводного брата Алексея Попова спасти Александра. Но тут девушка сама попадает в ловушку…

В ролях: Елена Радевич, Кирилл Жандаров, Антон Батырев, Александр Ярема, Сергей Деньга, Наталья Васько, Светлана Зельбет, Константин Октябрьский, Игорь Гнездилов и другие.

пресс-служба

Мистический детектив “Смотрящая вдаль“ будет выходить с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали, что Жан рено сыграл в украинском фильме киллера.

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