Иванна Онуфрийчук: "Мой кот Персик сразу определяет, каким мужчинам ко мне лучше не подходить"

Читайке интервью ведущей шоу "Без краватки" ко Дню животных.

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Четвертого октября во всем мире отмечают День животных. О том, насколько домашний любимец может изменить жизнь, и о любви к кошкам мы расспросили известную модель, ведущую шоу “Без краватки“ на телеканале НЛО TV Иванну Онуфрийчук.

Иванна, как и когда в вашем доме появился кот Персик?

Ну, он не свалился мне на голову. Я несколько лет думала завести кота, и именно рыжего! Но долгое время снимала квартиру, поэтому не могла себе этого позволить. К счастью, мои друзья не проникались такими мелочами, как хозяева квартиры, и при первой возможности нашли для меня котенка. Это была любовь с первого взгляда, и я на свой страх, взяла его. Долго прятала, придумывала истории, что мне подруга на несколько дней принесла, а со временем переехала в собственное жилье.

Иванна Онуфрийчук и кот Персик пресс-служба

Вы больше любите кошек, чем собак?

У меня пока нет собаки, но я люблю и тех, и тех одинаково. Мечтаю завести собак! Но больших. А для этого нужен дом и двор, не понимаю, как можно держать крупное животное в квартире - это для нее стресс, а для вас дискомфорт. Поэтому не разделяю свою любовь, но другого кота пока точно не буду - Персик у меня единственный!

Недавно в Персика появился собственный Instagram - что подтолкнуло к этому? Сколько подписчиков в Персика сейчас? Нравится ли ему быть в роли модели?

Подтолкнули бесчисленные просьбы моих подписчиков, чтобы я завела Персику страницу. Просили-просили, а теперь не подписываются (смеется). В Персика пока только 428 подписчиков, но он уже звезда! Поскольку у кота лапки, то его страницу веду я, а это очень сложно. У меня и на свою времени не хватает, а чтобы набирать аудиторию, этим нужно заниматься постоянно. Поэтому пока только преданные фанаты наслаждаются нашими с Персиком приключениями.

Кот Персик пресс-служба

Как Персик относится к вашим гостям и другим животным - можете назвать его ревнивым котом?

Персик достаточно дружелюбный - он хорошо ладит с Бусинкой - шотландской кошкой моей племянницы и чихуахуа Ханни моей младшей сестры. Иногда карабкаются, но скорее играя. А вот с попугаями в Персика не слишком складывается. И с некоторыми гостями-мужчинами, можно сказать, что мой кот Персик сразу определяет, каким мужчинам ко мне лучше не подходить (смеется).

Каково ваше отношение к зоопаркам, а также к использованию животных в цирке?

Как и любой адекватный человек я считаю, что это жестоко и в современном мире такого отношения к животным быть не должно. Зоопарки могут существовать в формате свободной жизни для животных, чтобы им помогали, лечили, а люди могли посмотреть, сфотографироваться, покормить только тех животных, которые не против. В общем, чтобы животным в таких местах помогали.

Иванна Онуфрийчук и кот Персик пресс-служба

Поддерживаете ли вы отказ от меха и кожи в одежде на собственном примере?

Честно говоря, в моем гардеробе еще осталось несколько любимых кожаных вещей, которые я не могу выбросить. Но новых не покупаю.

Изменилось что-то с появлением Персика в вашем доме - что именно?

Теперь меня всегда ждут дома. Я несу за Персика ответственность, а он мне воздает любовью, урчанием и красивыми совместными фото.

Иванна Онуфрийчук и кот Персик пресс-служба

Почему стоит заводить домашнее животное тем, кто никак не может на это решиться?

Это же замечательная терапия! Коты поднимают настроение, лечат и помогают избавиться от стресса. Их можно гладить, обнимать и любить. А если у вас вдруг есть мыши...

Смотрите новый сезон шоу “Без краватки“ на телеканале НЛО TV уже сегодня, 4 октября, в 23:00.

Напомним, ранее в шоу “Без краватки“ известные украинские актеры ответили на неудобные вопросы о своей профессии.

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