У солиста группы “Imagine Dragons“ Дэна Рейнольдса родился четвертый ребенок и первый сын.

Дэн Рейнольдс из "Imagine Dragons" в четвертый раз стал отцом - первые фото малыша instagram.com/danreynolds

Солист популярной американской группы “Imagine Dragons“ Дэн Рейнольдс и его супруга, певица Ейжа Волкман в четвертый раз стали родителями. В семье музыкантов родился первый сын.

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О радостном событии сообщил сам Рейнольдс на своей странице в Instagram. Артист опубликовал несколько милых кадров с новорожденным и рассказал, что мальчик появился на свет утром, 1 октября. Кроме того 32-летний Дэн рассекретил имя младенца. Малыша назвали Валентином.

“Сегодня утром 1 октября родился Валентин Рейнольдс. Имя Валентин означает “сильный“. Поскольку сегодня отмечается 2-я годовщина самого трагического дня в Лас-Вегасе, теперь он также представляет день, когда мы отмечаем рождение новой жизни. Мы действительно чувствуем себя сегодня #vegasstrong“, - написал солист “Imagine Dragons“.

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Отметим, что Дэн Рейнольдс и Ейжа Волкман уже воспитывают трех дочерей: 7-летнюю Эрроу Ив и двухлетних близнецов Коко Рей и Гию Джеймс.

Напомним, ранее сообщалось, что Дэн Рейнольдс поборол тяжелую болезнь.

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