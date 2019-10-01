Дэн Рейнольдс из "Imagine Dragons" в четвертый раз стал отцом - первые фото малыша
Солист популярной американской группы “Imagine Dragons“ Дэн Рейнольдс и его супруга, певица Ейжа Волкман в четвертый раз стали родителями. В семье музыкантов родился первый сын.
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О радостном событии сообщил сам Рейнольдс на своей странице в Instagram. Артист опубликовал несколько милых кадров с новорожденным и рассказал, что мальчик появился на свет утром, 1 октября. Кроме того 32-летний Дэн рассекретил имя младенца. Малыша назвали Валентином.
“Сегодня утром 1 октября родился Валентин Рейнольдс. Имя Валентин означает “сильный“. Поскольку сегодня отмечается 2-я годовщина самого трагического дня в Лас-Вегасе, теперь он также представляет день, когда мы отмечаем рождение новой жизни. Мы действительно чувствуем себя сегодня #vegasstrong“, - написал солист “Imagine Dragons“.
Born this morning on October 1st - Valentine Reynolds The name Valentine means “strong”. As today marks the 2nd anniversary of our most tragic day in Vegas, it now also represents the day that we celebrate the birth of new life. We are truly feeling #vegasstrong today
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Отметим, что Дэн Рейнольдс и Ейжа Волкман уже воспитывают трех дочерей: 7-летнюю Эрроу Ив и двухлетних близнецов Коко Рей и Гию Джеймс.
Напомним, ранее сообщалось, что Дэн Рейнольдс поборол тяжелую болезнь.
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