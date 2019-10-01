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Дэн Рейнольдс из "Imagine Dragons" в четвертый раз стал отцом - первые фото малыша

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У солиста группы “Imagine Dragons“ Дэна Рейнольдса родился четвертый ребенок и первый сын.
Дэн Рейнольдс из "Imagine Dragons" в четвертый раз стал отцом - первые фото малыша
Дэн Рейнольдс из "Imagine Dragons" в четвертый раз стал отцом - первые фото малыша
instagram.com/danreynolds

Солист популярной американской группы “Imagine Dragons“ Дэн Рейнольдс и его супруга, певица Ейжа Волкман в четвертый раз стали родителями. В семье музыкантов родился первый сын.

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О радостном событии сообщил сам Рейнольдс на своей странице в Instagram. Артист опубликовал несколько милых кадров с новорожденным и рассказал, что мальчик появился на свет утром, 1 октября. Кроме того 32-летний Дэн рассекретил имя младенца. Малыша назвали Валентином.

“Сегодня утром 1 октября родился Валентин Рейнольдс. Имя Валентин означает “сильный“. Поскольку сегодня отмечается 2-я годовщина самого трагического дня в Лас-Вегасе, теперь он также представляет день, когда мы отмечаем рождение новой жизни. Мы действительно чувствуем себя сегодня #vegasstrong“, - написал солист “Imagine Dragons“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my valentine

Допис, поширений Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beautiful strong mama and her little boy Valentine

Допис, поширений Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds)

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Отметим, что Дэн Рейнольдс и Ейжа Волкман уже воспитывают трех дочерей:  7-летнюю Эрроу Ив и двухлетних близнецов Коко Рей и Гию Джеймс. 

Напомним, ранее сообщалось, что Дэн Рейнольдс поборол тяжелую болезнь.

 

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Теги: Дэн Рейнольдc, Imagine Dragons
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Источник: Ivonа bigmir)net

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