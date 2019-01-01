Лилия Ребрик продемонстрировала 5 трендовых цветов сезона

Узнайте, какие цвета в моде осенью 2019.

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В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, украинский стилист Джулия Помошко рассказала о 5 модных цветах этого сезона и как их соединить. А известная телеведущая, актриса и настоящая модница Лилия Ребрик успела лично продемонстрировать трендовые образы.

Топовую пятерку трендовых цветов открывает ярко-оранжевый или рыжий, но чем ярче, тем лучше!

“Один из трендовых цветов осени 2019 – оранжевый, я советую его сочетать с розовым, изумрудным, серым, хаки и марсала, а вот черный цвет вообще убираем из нашего гардероба, так как этой осенью нужно выглядеть ярко!“ – говорит модный стилист Джулия Помошко в эфире канала “Украина“.

Лилия Ребрик пресс-служба

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Небесные голубые цвета занимают четвертое место. Но не все оттенки голубого сегодня в моде, главное – чтобы были намеки на бирюзу. Можно выбрать яркий наряд, как предлагают мировые дизайнеры, но украинский стилист советует отдавать предпочтение приглушенным оттенкам.

“Голубой цвет, от бирюзового до пастельного, например, свитер таких оттенков можно совместить с длинной (не короче длины миди) юбкой. А что касается сочетания с другими цветами – я бы советовала комбинировать с серым, бордо и пудровым“, – комментирует стилист.

А ведущая “Ранку з Україною“ Лилия Ребрик выбрала пастельно-бирюзовое платье и яркий тренч.

Лилия Ребрик пресс-служба

Модный ванильно-кремовый цвет лучше не сочетать с другими цветами, а акцент можно сделать на сдержанных аксессуарах или обуви.

“Советую этот цвет носить в моно-луке, например, классические брюки и гольф совместить с модным тренчем или пальто, а небольшой акцент можно сделать на обуви“, – говорит Джулия Помошко.

Лилия Ребрик пресс-служба

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И наконец два самых трендовых цвета – розовый и изумрудный, которые будут подходить каждой, ведь их можно сочетать между собой, а розовый вообще можно подобрать на любой вкус.

“В этом сезоне подиум не смог обойтись без изумрудного цвета, который можно успешно сочетать с медным и розовыми оттенками, например, новомодный розовый – “дымчатый роза“, – рассказала стилист в программе “Ранок з Україною“.

Лилия Ребрик пресс-служба

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Україна“.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых модных цветов на весну-лето 2020.

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