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День рождения Андрея Данилко: ТОП-20 песен Верки Сердючки

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Один из самых популярных украинских артистов отмечает 46-й день рождения.
День рождения Андрея Данилко: ТОП-20 песен Верки Сердючки
День рождения Андрея Данилко: ТОП-20 песен Верки Сердючки
пресс-служба канала СТБ

В среду, 2 октября, певец, продюсер, композитор и шоумен Андрей Данилко отмечает 46-й день рождения. Артист наиболее известный под образом Верки Сердючки.

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Впервые Андрей Данилко вышел на сцену в образе Сердючки в 1993 году на “Юморине“ в Полтаве. Телевизионный дебют актера состоялся В 1994 году на харьковском телеканале “Приват ТВ“.

В 1995 году Данилко поступил в эстрадно-цирковое училище на отделение разговорного жанра. И в этом же году снялся в рекламе “Приват-банка“ в образе Верки Сердючки.

В 1996 году началась музыкальная карьера Андрея. Он приступил к работе с музыкальным продюсером Юрием Никитиным и звукозаписывающей компанией “Mamamusic“. Первая песня “Просто Вера“ была выпущена в 1997 году.

С ноября 1997 года Данилко в образе Сердючки стал звездой программы “СВ-шоу“ на “1+1“.

В 1998 году Верка Сердючка выпустила свой первый альбом “Я рождена для любви“. Однако известность в качестве исполнительницы Верке принес второй альбом “Пирожок“ в 2001 году. Сейчас на счету Данилко больше 10 альбомов.

С 1999 года Данилко выступил с шоу-спектаклями “Титаник, или Плывущая страна“. Именно с этого момента начинаются активные гастроли Андрея Данилко в странах СНГ.

В 2007 году Андрей в образе Сердючки представил Украину на “Евровидении“ в Хельсинки с песней “Dancing Lasha Tumbai“ и занял второе место. Спустя год он получил звание Народного артиста Украины.

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Певец неоднократно появлялся в новогодних музыкальных фильмах. А в 2014 году он дебютировал в голливудськой картине. Данилко в образе Верки снялся в американской комедийном боевике “Шпион“, где главные роли исполнили Мелисса Маккарти, Джуд Лоу и Джейсон Стэтхэм.

Для конкурса “Евровидение-2017“, который состоялся в Киеве, Данилко вместе со своей сценической мамой Инной Белоконь снялся в серии коротких роликов под названием “Verkavision“. Кроме того, он появился на сцене конкурса во время финала и открыл голосование.

Спустя два года Данилко вновь стал приглашенной звездой на “Евровидении-2019“ и в финале перепел песню прошлогодней победительницы конкурса Нетты Барзилай “Toy“.

Сейчас Андрей Данилко является членом жюри национальных отборов на конкурс “Евровидение“ и вокального проекта канала СТБ “X-Фактор“.

В честь дня рождения Андрея Данилко Ivona собрала подборку лучших хитов именинника.

  • Верка Сердючка - Dancing Lasha Tumbai

  • Верка Сердючка - Все будет хорошо

  • Верка Сердючка - Гоп-гоп

  • Верка Сердючка – Горилка

  • Верка Сердючка – Гулянка

  • Верка Сердючка - До Ре Ми

  • Верка Сердючка - Дольче Габбана

  • Верка Сердючка - Любовь не трали-вали

  • Верка Сердючка – Новогодняя

  • Верка Сердючка – Пирожок

  • Верка Сердючка - Розовый свитер

  • Верка Сердючка - Тук, тук, тук

  • Верка Сердючка - Хорошо красавицам

  • Верка Сердючка - Чита дрита

  • Верка Сердючка - Я попала на любовь

  • Верка Сердючка - Я рождена для любви

  • Верка Сердючка и Виа Гра - Я не поняла

  • Верка Сердючка - А метель метёт белая

  • Верка Сердючка - А я смеюсь

  • Верка Сердючка - А я только с мороза

Напомним, ранее Верка Сердючка призналась, почему не хотела ехать в Израиль на “Евровидение 2019“.

 

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Теги: Андрей Данилко, Верка Сердючка
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Источник: Ivonа bigmir)net

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