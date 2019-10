Ограничения на самовыражение женщин, которые действуют в Иране - стали поводом для шуток в Сети.

Иранский стриминговый сервис "удалил" всех женщин с обложек альбомов - Сеть гудит depositphotos.com

Ограничения, которые действуют в Иране в отношении самовыражения женщин в искусстве, стали поводом для шуток в Твиттере. Дело в том, что на днях иранский музыкальный сервис Melovaz буквально “удалил“ изображения женщин-исполнительниц с обложек альбомов. При этом фото мужчин - остались на своем месте. Так, вместо изображения нескольких исполнителей - на обложках остались только “одинокие“ мужские силуэты, а на месте женщин, которые выступают сольно - не осталось ничего.

Так, например, исполнительница Игги Азалия пропала с обложки своего альбома In My Defense, а на обложке сборника саундтреков к оскароносному фильму “Звезда родилась“ остался только Брэдли Купер, а его коллегу по дуэту Леди Гагу на изображении заменил густой дым. Также “одиночкой“ остался спутник Ланы Дель Рей на обложке ее нового альбома.

Такой необычный ход стриминогового сервиса вызвал бурное обсуждение в Твиттере. В Сеть выкладывают “модернизированные“ обложки - с забавными комментариями.

Fan bases on Twitter are reacting to Iranian music streaming platform censoring women from album/single covers. pic.twitter.com/372oTOXQiA — Pop Crave (@PopCrave) 29 сентября 2019 г.

Первым на необычные меры иранского сервиса обратил внимание пользователь Твиттера под ником @IzzRaifHarz. Следом его наблюдением поделился крупный поп-культурный паблик @PopCrave.

They did what was needed with this one. 😭👌 pic.twitter.com/FoqHeUlyin — OGBARB4Life2009-aka-Dimples/NickiMinajsCoreFan (@DimplesminajN) 29 сентября 2019 г.

В комментариях юзеры Сети отмечают, что после удаления с фотографий девушек - мужчины на фото стали выглядеть комично: “Они выглядят как тройничок с Porn Hub“, - написали в Сети.

they did it look a porn hub threesome pic.twitter.com/HxKTmxTyLE — yuri (@handstoyuri) 29 сентября 2019 г.

Некоторые “шутники“ решили пойти еще дальше - и удалили женские изображение даже с тех альбомов, до которых сервис еще не добрался - например, с альбома Joanne Леди Гаги.

Обложка Joanne. Не благодарите, - написали в Твиттере.

Певица Игги Азалия, которая “пострадала“ от странных мер иранского сервиса - с юмором прокомментировала ситуацию:

Им же хуже: в каждом моем треке есть отсылка к вагине. Ну и кто в итоге победил?, - отметила звезда.

The jokes on them cause I put a vagina reference in every song so who really won. https://t.co/LqLiuGpS8F — IGGY AZALEA stream señorita (@IGGYAZALEA) 29 сентября 2019 г.

Стоит отметить, что Иране женщины не всегда могут выступать сольно, а также не могут появляться на публике с непокрытой головой и обнаженными частями тела.

