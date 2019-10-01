Дарья Трегубова приняла участие съемках нового детективного сериала "Братья по крови".

В латексе и с плеткой: Дарья Трегубова в сериале "Братья по крови" пресс-служба

Известная актриса и телеведущая Дарья Трегубова в откровенном образе сыграла в новом детективном сериале “Братья по крови“, премьера которого состоится 15 октября в 19:30 на канале 2+2.

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Героиня Трегубовой - успешная, самоуверенная и сексуальная владелица БДСМ-студии Надежда Архипова. У нее процветающий бизнес и всегда все под контролем. Но очередной сеанс в доме разврата заканчивается трагедией - клиента Надежды находят задушенным, а она оказывается главной подозреваемой загадочного убийства. Архипова попадает в отдел уголовного розыска, где работают братья Киреевы, и пытается доказать свою непричастность к смерти клиента и избежать заключения, прибегая к соблазнению младшего из братьев - Максима.

“Это, наверное, один из самых ярких образов, который мне пришлось сыграть за последнее время! - рассказывает Трегубова. - Моя героиня - роковая женщина. Все дело в ее необычности и том, как она умело решает не только сексуальные фантазии, но и психологические проблемы, которые связаны с отношениями. Она дает хорошие советы и, кстати, играет не последнюю роль в детективной истории сериала“.

Дарья Трегубова в сериале "Братья по крови" пресс-служба

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Первый съемочный день Дарьи Трегубовой на проекте прошел в реальной БДСМ-студии, где по сюжету работает ее героиня. Кстати, актриса не только примеряла соблазнительный образ, но и прямо на площадке сериала отпраздновала свой День рождения. В этом году Трегубовой исполнилось 39 лет.

“Обычно в своем расписании я указываю, что день моего рождения занят. Стараюсь не планировать в эту дату сьемки или рабочие поездки. Но в этот раз забыла это сделать, поэтому встретила свой день рождения в латексе“.

Дарья Трегубова в сериале "Братья по крови" пресс-служба

Напомним, “Братья по крови“ - это 24-серийный детектив о сводных братьях Киреевых, которым, несмотря на взаимную ненависть, приходится служить в одном отделе уголовного розыска после загадочной смерти отца.

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В ролях: Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Зоряна Марченко, Виктор Сарайкин, Олег Масленников, Петр Крылов, Федор Гуринец, а также Остап Ступка, Михаил Кукуюк и другие.

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