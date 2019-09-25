Олег Винник прокомментировал появление в проекте # Всеммир и извинился перед семьями погибших воинов .

"Мое лицо использовали без ведома" - Винник прокомментировал скандал с проектом # Всеммир instagram.com/olegg.vynnyk

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Певец Олег Винник, который недавно попал в громкий скандал из-за участия в российском музыкальном проекте # Всеммир, прокомментировал ситуацию и заявил, что, согласившись принять участие в проекте - хотел подчеркнуть свою пацифистскую позицию. Винник отметил, что неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире.

Этот месседж я сделал в Международный День мира - сознательно, уверенно, вдумчиво, решительно, ответственно. Я не хочу, чтобы люди погибали. Я хочу, чтобы был мир, и я об этом говорю. Я отвечаю за свои слова и поступки, и каждому этого желаю. Мне кажется, что в этом мире нет ни одной адекватного человека, который скажет: “Я не хочу мира“. Если у тебя есть возможность “крикнуть“ на весь мир, - это надо делать, - сказал артист.

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Вместе с тем, артист объяснил, что согласился принять участие исключительно во флешмобе. В клипе группы Мир519 лицо Олега Винника было использовано без ведома певца:

Со мной об этом не договаривались, и я никогда бы не согласился сняться в клипе ни одного артиста. Сразу после выхода видеоролике мы обратились к организаторам с требованием изъять нашу часть видео.

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Об участии в проекте российских артистов Олег Винник узнал непосредственно в день выхода видеоклипа. Полный список участников флешмоба до этого ему был неизвестен:

Я согласился только тогда, когда мне говорили, что в флешмобе принимают участие исключительно люди искусства со всего мира, которые находятся “вне политики“ и реально хотят мира. Если бы знал фактических участников заранее, конечно, изменил бы свое решение.

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В течение последних трех лет Олегу Виннику предлагают туры по всей России, у артиста множество заказов, однако он ни разу не согласился ни на одно предложение.

Это моя твердая позиция из-за ситуации в моей стране. И, в первую очередь, это человеческая позиция гражданина Украины.

Кроме того артист извинился перед семьями воинов, погибших во время захвата Крыма, объяснив, что не знал о случаях данных смертей. А также ответил на вопрос о аннексии полуострова.

Я украинец, гражданин Украины. Крым - мой, - твердо заявил Винник.

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