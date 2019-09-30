Голливудский актер Том Круз посетил Украину - фото, видео

Том Круз встретился с Владимиром Зеленским и покатался в киевском метро.

Известный голливудский актер, режиссер и продюсер Том Круз посетил Украину. 30 сентября артист прилетел в Киев по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальной странице Офиса Президента Украины в Facebook.

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Во время встречи звезда “Миссии невыполнимой“ заявил, что его заинтересовали украинские локации. Актер признался, что хотел бы снят в нашей стране один из своих новых фильмов.

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Кроме того, в Сети появились видео и фото, на которых можно увидеть, как Том Круз в компании своих охранников спустился в столичное метро. Жители Киева заметили голливудского актера на на станции “Золотые ворота“.

Напомним, ранее Украину посетили голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер.