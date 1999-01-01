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День рождения Зака Галифианакиса: ТОП-5 лучших фильмов актера

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Сегодня актер и комик празднует 50-й день рождения.
День рождения Зака Галифианакиса: ТОП-5 лучших фильмов актера
День рождения Зака Галифианакиса: ТОП-5 лучших фильмов актера
Getty Images

Сегодня, 1 октября, известный американский актер, комик, сценарист и продюсер Зак Галифианакис отмечает юбилей. Артисту исполняется 50 лет.

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Свой творческий путь именинник начал с юмористических номеров, которые показывал возле фургончиков с гамбургерами на Таймс-сквер.

Позже на артиста обратили внимание и предложили вести собственное шоу на телевидении, где он представлял вниманию публики звёзд андеграунда.

Спустя несколько лет Зак стал ведущий скетч-шоу “Between Two Ferns with Zach Galifianakis“ и приглашал на интервью всемирно известных звезд.

Впервые в кино Галифианакис появился в 1999 году. Сейчас на его счету съемки в более 40 кинокартин.

В честь дня рождения актера Ivona подготовила подборку лучших фильмов с участием именинника.

  • Мальчишник в Вегасе (2009), Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок (2011)

  • Впритык (2010)

  • Это очень забавная история (2010)

  • Шпионы по соседству (2016)

  • Ужин с придурками (2010)

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак отметили первую годовщину свадьбы на острове.

 

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Теги: Зак Галифианакис
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Источник: Ivonа bigmir)net

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