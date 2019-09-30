"Танці з зірками 2019": Дзидзьо прокомментировал свой уход с проекта

Михаил Хома посвятил эмоциональный пост создателям и участникам шоу "Танці з зірками 2019".

В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой эфир популярного шоу “Танці з зірками 2019“, во время которого проект покинула еще одна пара. На этот раз с шоу попрощались Дзидзьо и Яна Цибульская. Они заняли 10 место.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал закулисное фото со всеми участниками и ведущими “Танців з зірками“. А в описании к яркому снимку Михаил Хома прокомментировал свой уход.

Так, звезда признался, что танцы стали для него новым и очень ценным опытом. Певец рассказал, что долгое время сомневался, участвовать ли ему в проекте. Но сейчас он не жалеет о своем решении и рад, что смог принять вызов и побороть себя.

“Вчора мої танці закінчились і це був новий,надзвичайно цінний досвід для мене! Я дуже довго вагався, йти у проект “Танці з зірками“ чи ні. Але я радий, що пересилив себе і прийняв цей виклик, пережив ці непрості 2 місяці для мене і моєї команди!“, - поделился Дзидзьо.

Кроме того, Дзидзьо поблагодарил продюсеров, свою партнершу, главного хореографа, ведущим, судьям, постановщикам, стилистам и редакторам.

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Также артист отдельно поблагодарил своих поклонников за то, что голосовали за него и пожелал удачи участникам проекта.

“Я дякую ВАМ, Люди! Кожному, хто дивився, переживав, підтримував і відправляв смс-ки! Бо шоу в першу чергу для ВАС! Всім учасникам, колегам, танцівникам, я бажаю удачі, терпіння, сил і перемоги! Я буду скучати за кожним, але попереду мене чекають нові звершення, новий досвід, зачекалися мої пісні, фільми і глядачі! Скоро побачимось“, - эмоционально написал певец.

Посмотреть шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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