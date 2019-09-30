"Танці з зірками 2019": Дзидзьо прокомментировал свой уход с проекта
В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой эфир популярного шоу “Танці з зірками 2019“, во время которого проект покинула еще одна пара. На этот раз с шоу попрощались Дзидзьо и Яна Цибульская. Они заняли 10 место.
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На своей странице в Instagram артист опубликовал закулисное фото со всеми участниками и ведущими “Танців з зірками“. А в описании к яркому снимку Михаил Хома прокомментировал свой уход.
Так, звезда признался, что танцы стали для него новым и очень ценным опытом. Певец рассказал, что долгое время сомневался, участвовать ли ему в проекте. Но сейчас он не жалеет о своем решении и рад, что смог принять вызов и побороть себя.
“Вчора мої танці закінчились і це був новий,надзвичайно цінний досвід для мене! Я дуже довго вагався, йти у проект “Танці з зірками“ чи ні. Але я радий, що пересилив себе і прийняв цей виклик, пережив ці непрості 2 місяці для мене і моєї команди!“, - поделился Дзидзьо.
Кроме того, Дзидзьо поблагодарил продюсеров, свою партнершу, главного хореографа, ведущим, судьям, постановщикам, стилистам и редакторам.
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Также артист отдельно поблагодарил своих поклонников за то, что голосовали за него и пожелал удачи участникам проекта.
“Я дякую ВАМ, Люди! Кожному, хто дивився, переживав, підтримував і відправляв смс-ки! Бо шоу в першу чергу для ВАС! Всім учасникам, колегам, танцівникам, я бажаю удачі, терпіння, сил і перемоги! Я буду скучати за кожним, але попереду мене чекають нові звершення, новий досвід, зачекалися мої пісні, фільми і глядачі! Скоро побачимось“, - эмоционально написал певец.
Вчора мої танці закінчились і це був новий,надзвичайно цінний досвід для мене! Я дуже довго вагався, йти у проект «Танці з зірками» чи ні. Але я радий, що пересилив себе і прийняв цей виклик, пережив ці непрості 2 місяці для мене і моєї команди! Я вдячний продюсеру шоу Володимиру Завадюку та стар-продюсеру Майї Двалішвіллі, що намовили мене йти на танці 😅Я дякую моїй маленькій дівчинці Цибульці за терпіння і за те, що шукала в мені ту кнопку і таки знайшла! Дякую головному хореографу проекту Ксенії Горб і Дімі Варанкіну! Ви відкрили в мені нову людину, яка, виявляється трошки ТАНЦЮЄ! Дякую суддям, справжнім професіоналам - Франциско, Катерині і Владу! Ви нервували, стимулювали і деколи хвалили! Дякую Юрі Горбунову і Тіні Кароль! Дякую режисерам-постановникам Лесі і Дімі! Без вас наші номери не були би такими крутими і яскравими! Дякую відділу стилю Олі Слонь за яскраві образи, продумані до деталей! Дякую редакторам на чолі з Танею Хлопук! І НАЙГОЛОВНІШЕ! Я дякую ВАМ, Люди! Кожному, хто дивився, переживав, підтримував і відправляв смс-ки! Бо шоу в першу чергу для ВАС! ♥️ Всім учасникам, колегам, танцівникам, я бажаю удачі, терпіння, сил і перемоги! Я буду скучати за кожним, але попереду мене чекають нові звершення, новий досвід, зачекалися мої пісні, фільми і глядачі! Скоро побачимось 😉
Посмотреть шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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