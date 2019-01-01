ТОП-5 любимых книг от актера Владимира Кравчука

Актер шоу "Мамахохотала" Владимир Кравчук назвал 5 самых любимых литературных произведений.

30 сентября празднуют Всеукраинский день библиотеки. По этому поводу мы попросили актера шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Владимира Кравчука поделиться читательской классикой, которая никогда не выйдет из моды.

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“Пляж“, Алекс Гарланд - из этой книги вообще началась моя жажда чтения. Можно сказать, что “запойно“ читать я начал на третьем курсе, именно после этой книги. Роман о том, как рядом могут существовать рай и ад.

“Пляж“, Алекс Гарланд пресс-служба

“Острие бритвы“, Сомерсет Моэм - эту книгу мне тоже насоветовали, как сейчас я советую вам. Она удивительно совпала с периодом в моей жизни, когда я искал его смысл. Очень интересная история с выразительными характерами.

“Острие бритвы“, Сомерсет Моэм пресс-служба

“Пролетая над гнездом кукушки“, Кен Кизи - сначала я познакомился с этим автором, прочитав документальную книгу “Электропрохладительный кислотный тест“ Тома Вульфа. Там описывалось жизнь, творчество и выходки Кена Кизи с его бандой “Веселых Буянов“. “Пролетая над гнездом кукушки“ - это прекрасная история о борьбе. Не буду оригинальным и посоветую в дополнение к фильму прочитать книгу.

“Пролетая над гнездом кукушки“, Кен Кизи пресс-служба

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“Аристократ с печи“, Олег Черногуз - первая и последняя книга, которую я чисто случайно взял из отцовской библиотеки, не рассчитывая встретить что-то стоящее. Но книга мне очень понравилась. Она проста и легка. Смеялся до слез. Хотя красной линией автор также поднимает, казалось бы, простую, но важную тему.

“Аристократ с печи“, Олег Черногуз пресс-служба

“Завтра я всегда была львом“, Лаувенг Арнхильд - эта книга из последних, которая очень глубоко меня поразила, приоткрыв состояние, в котором находятся люди, что сошли с ума. Какие перед ними стоят вызовы. Эта книга ценна еще и тем, что построена на реальной истории девочки, которая заболела шизофренией. Но она смогла побороть эту болезнь и стать практикующим психологом.

“Завтра я всегда была львом“, Лаувенг Арнхильд пресс-служба

Напомним, ранее Екатерина Кухар назвала любимые книги.

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