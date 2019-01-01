Украинские артисты исполнили хиты из лучшего альбома The Beatles

Украинские артисты спели любимые хиты из культового альбома The Beatles “Abbey Road“.

В Киеве состоялось трибьют-шоу культового альбома The Beatles “Abbey Road“. По случаю 50-летия со дня выхода пластинки украинские артисты представили свое музыкальное прочтение хитов легендарной ливерпульской четверки.

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На трибьют-шоу “Пашина 20ка. Abbey Road Tribute“ в Caribbean club собрались ценители и поклонники группы. Ведущим вечера выступил продюсер Павел Шилько, который стал проводником в творчество группы The Beatles и рассказал гостям об истории создания каждой из 17 песен вошедших в альбом.

“Abbey Road“ многое изменил в современной музыке: все артисты, которые развивались позже, так или иначе попали под влияние песен The Beatles, - открыл вечер Павел Шилько. - Песни из альбома будут звучать в оригинальной последовательности, такой, какой их определили легендарные музыканты, выпуская релиз ещё 26 сентября 1969 года“.

Спустя полвека после релиза альбома cover-версии мировых хитов исполнили дуэт Анна-Мария, пианист Евгений Хмара, полуфиналист проекта "Голос країни" Антон Якубовский, музыканты и исполнители Dima Libra, Виктория Олизе, Алина Башкина, Катерина Морозова, Александр Лозовский, Beauty Band и ученики школы Академия А+. Все артисты выступали в сопровождении оркестра “KASKA records“ под руководством Валентина Корниенко.

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“Abbey Road“ – это последний релиз The Beatles, записанный в оригинальном составе. Альбом стал самой успешной пластинкой группы, и сегодня он остается одним из самых продаваемых в мире.

Первое из серии “My Tribute Show“ Павла Шилько состоялось в 2009 году, а за всю историю проекта в нем приняли участие более 100 украинских артистов, среди которых Иван Дорн, MONATIK, Джамала, Тина Кароль, THE HARDKISS, Pianoбой и многие другие.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде повторила рекорд легендарной группы The Beatles.

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