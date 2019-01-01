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Украинские артисты исполнили хиты из лучшего альбома The Beatles

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Украинские артисты спели любимые хиты из культового альбома The Beatles “Abbey Road“.
Украинские артисты исполнили хиты из лучшего альбома The Beatles
Украинские артисты исполнили хиты из лучшего альбома The Beatles
пресс-служба

В Киеве состоялось трибьют-шоу культового альбома The Beatles “Abbey Road“. По случаю 50-летия со дня выхода пластинки украинские артисты представили свое музыкальное прочтение хитов легендарной ливерпульской четверки. 

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На трибьют-шоу “Пашина 20ка. Abbey Road Tribute“ в Caribbean club собрались ценители и поклонники группы. Ведущим вечера выступил продюсер Павел Шилько, который стал проводником в творчество группы The Beatles и рассказал гостям об истории создания каждой из 17 песен вошедших в альбом. 

“Abbey Road“ многое изменил в современной музыке: все артисты, которые развивались позже, так или иначе попали под влияние песен The Beatles, - открыл вечер Павел Шилько. - Песни из альбома будут звучать в оригинальной последовательности, такой, какой их определили легендарные музыканты, выпуская релиз ещё 26 сентября 1969 года“. 

Спустя полвека после релиза альбома cover-версии мировых хитов исполнили дуэт Анна-Мария, пианист Евгений Хмара, полуфиналист проекта "Голос країни" Антон Якубовский, музыканты и исполнители Dima Libra, Виктория Олизе, Алина Башкина, Катерина Морозова, Александр Лозовский, Beauty Band и ученики школы Академия А+. Все артисты выступали в сопровождении оркестра “KASKA records“ под руководством Валентина Корниенко.

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“Abbey Road“ – это последний релиз The Beatles, записанный в оригинальном составе. Альбом стал самой успешной пластинкой группы, и сегодня он остается одним из самых продаваемых в мире.

Первое из серии “My Tribute Show“ Павла Шилько состоялось в 2009 году, а за всю историю проекта в нем приняли участие более 100 украинских артистов, среди которых Иван Дорн, MONATIK, Джамала, Тина Кароль, THE HARDKISS, Pianoбой и многие другие.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде повторила рекорд легендарной группы The Beatles.

 

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Теги: The Beatles, Abbey Road, Пашина 20ка. Abbey Road Tribute, украинские звезды
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Источник: Ivonа bigmir)net
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