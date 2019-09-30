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Рики Мартин и Джован Йосеф ожидают четвертого ребенка

Комментариев: 2
Рики Мартин публично объявил о пополнении в семье во время одного из мероприятий.
Рики Мартин и Джован Йосеф ожидают четвертого ребенка
Рики Мартин и Джован Йосеф ожидают четвертого ребенка
instagram.com/ricky_martin

Известный пуэрто-риканский певец, актер и писатель Рики Мартин и его супруг Джован Йосеф снова станут родителями. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Как пишет издание, артист заявил о скором пополнении в семье во время во время ужина Human Rights Campaign в Вашингтоне в субботу, 28 сентября. Так, со сцены церемонии награждения за вклад в защиту прав нетрадиционных семей Рики Мартин объявил, что он и его супруг решили завести еще одного ребенка.

Будущего малыша для звездных супругов вынашивает суррогатная мать. О том, когда родится малыш и какого пола он будет, Мартин пока что не сообщает.

“Моя семья здесь. Мой муж Джован, мои близнецы Валентино и Маттео. Я люблю вас всем сердцем: вы моя сила, мое вдохновение и мотивация, чтобы заниматься тем, что я делаю. Вы самые лучше! И я очень люблю свою дочь Люсию, она свет моей жизни. И, кстати, у меня есть новости. Мы беременные. Мы ждем рождения еще одного ребенка. Я люблю большие семьи“, - поделился певец.

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Отметим, что Рики Мартин и Джован Йосеф сейчас воспитывают троих детей: 11-летних близнецов Маттео и Валентино и дочь Люсию, которая появилась на свет в начале 2019 года. 

Ранее сообщалось, что жена Алека Болдуина забеременела через 5 месяцев после выкидыша.

 

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Теги: Рики Мартин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  30.09.2019, 14:45
Оценка:  +1
pусский
Охуительно вдохновлённая педрилла, бля... Америка в прямом смысле в жопе!
zadneprohodchik    30.09.2019, 14:40
Оценка:  0
zadneprohodchik
так они вдвоем пердолили сурогатиху?
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