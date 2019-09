Рики Мартин и Джован Йосеф ожидают четвертого ребенка

Известный пуэрто-риканский певец, актер и писатель Рики Мартин и его супруг Джован Йосеф снова станут родителями. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Читай также: Принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на официальную встречу

Как пишет издание, артист заявил о скором пополнении в семье во время во время ужина Human Rights Campaign в Вашингтоне в субботу, 28 сентября. Так, со сцены церемонии награждения за вклад в защиту прав нетрадиционных семей Рики Мартин объявил, что он и его супруг решили завести еще одного ребенка.

Будущего малыша для звездных супругов вынашивает суррогатная мать. О том, когда родится малыш и какого пола он будет, Мартин пока что не сообщает.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg