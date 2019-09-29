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"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в шестом эфире

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Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу в пятом выпуске, 29 сентября.
"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в шестом эфире
"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в шестом эфире
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой прямой эфир популярного украинского проекта “Танці з зірками 2019“, который прошел под темой “Вечер кинофильмов“.

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Наименьшее количество баллов от судей шоу “Танці з зірками 2019“ и зрителей получили пары Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Дзидзьо и Яна Цибульская, попав в зону риска.

Последнее место заняла пара № 5 7 Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Дзидзьо и Яна Цибульская. Именно они покинули шоу “Танці з зірками 2019“ в шестом выпуске.

Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 6 октября.

Видео выступления Дзидзьо и Яны Цибульской в шестом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 29.09.2019:

Посмотреть шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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