Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу в пятом выпуске, 29 сентября.

"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в шестом эфире instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой прямой эфир популярного украинского проекта “Танці з зірками 2019“, который прошел под темой “Вечер кинофильмов“.

Читай также: Ксения Мишина прокомментировала роман с Женей Котом

Наименьшее количество баллов от судей шоу “Танці з зірками 2019“ и зрителей получили пары Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Дзидзьо и Яна Цибульская, попав в зону риска.

Последнее место заняла пара № 5 7 Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Дзидзьо и Яна Цибульская. Именно они покинули шоу “Танці з зірками 2019“ в шестом выпуске.

Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 6 октября.

Видео выступления Дзидзьо и Яны Цибульской в шестом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 29.09.2019:

Посмотреть шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.