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Судьбоносная встреча: Джастин Бибер показал архивное фото с Хейли Болдуин

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Влюбленные знакомы с самого детства.
Джастин Бибер показал архивное фото с Хейли Болдуин
Джастин Бибер показал архивное фото с Хейли Болдуин
instagram.com/justinbieber/

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Джастин Бибер показал архивное фото, на котором он и Хейли Болдуин, которая уже успела отгулять девичник, запечатлены еще подростками. На своей странице в Instagram певец запостил снимок времен знакомства с возлюбленной. Кадру примерно 10 лет.

Моя жена и я, как все начиналось, - написал Джастин.

На снимке еще совсем юные Джастин и Хейли позируют вместе. Отметим, что Болдуин уже тогда была фанаткой канадца.

А недавно Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер, фото
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гость  (аноним)  29.09.2019, 17:08
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Хейли любит жополюбов!
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