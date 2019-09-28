Судьбоносная встреча: Джастин Бибер показал архивное фото с Хейли Болдуин

Влюбленные знакомы с самого детства.

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Джастин Бибер показал архивное фото, на котором он и Хейли Болдуин, которая уже успела отгулять девичник, запечатлены еще подростками. На своей странице в Instagram певец запостил снимок времен знакомства с возлюбленной. Кадру примерно 10 лет.

Моя жена и я, как все начиналось, - написал Джастин.

На снимке еще совсем юные Джастин и Хейли позируют вместе. Отметим, что Болдуин уже тогда была фанаткой канадца.

А недавно Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.