Судьбоносная встреча: Джастин Бибер показал архивное фото с Хейли Болдуин
Влюбленные знакомы с самого детства.
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Джастин Бибер показал архивное фото, на котором он и Хейли Болдуин, которая уже успела отгулять девичник, запечатлены еще подростками. На своей странице в Instagram певец запостил снимок времен знакомства с возлюбленной. Кадру примерно 10 лет.
Моя жена и я, как все начиналось, - написал Джастин.
На снимке еще совсем юные Джастин и Хейли позируют вместе. Отметим, что Болдуин уже тогда была фанаткой канадца.
А недавно Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.
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