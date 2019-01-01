Jerry Heil выпустила свой дебютный альбом

В сборник исполнительницы вошли 8 песен.

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Украинская поп-певица и Insta-блогер Jerry Heil презентовала дебютный альбом под названием “Я Яна“. В него вошли восемь композиций, среди которых уже известные хиты “Вільна каса“, “Охрана отмена“ и “Хостел монстров“.

На цифровых площадках премьера состоится 4 октября, а вот на Youtube-канале Jerry Heil уже доступны все треки.

ААААА!!! Альбом # Я_ЯНА уже полностью на моем канале! Всем слушать и делиться впечатлениями! Ктo уже успел? - написала певица в социальной сети.

Jerry Heil также анонсировала сольный концерт, который состоится в Киеве также 4 октября.

Ранее Jerry Heil выпустила яркий клип к песне #ВІЛЬНА КАСА - видео.