Умер создатель "Обыкновенного чуда" Марк Захаров

Известный режиссер скончался на 86-м году жизни.

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Сегодня утром, 28 сентября, в одной из московских клиник скончался известный режиссер и художественный руководитель театра “Ленком“ Марк Захаров. Ему было 85 лет.

Согласно официальной информации, Захаров умер после продолжительной болезни, передает ТАСС. За последние месяцы состояние здоровья артиста было подорвано воспалением легких.

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище, но дата и время прощания пока не сообщаются.

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Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. На должность художественного руководителя Московского театра им. Ленинского комсомола был назначен в 1973 году.

За свою творческую жизнь Захаров снял семь кинофильмов, самыми известными из которых являются “12 стульев“, “Обыкновенное чудо“, “Тот самый Мюнхгаузен“. Он также поставил более 40 спектаклей, среди которых “Тиль“, “Юнона и Авось“, “Три девушки в голубом“, “Поминальная молитва“, “Безумный день, или Женитьба Фигаро“, “Вишневый сад“, “Пер Гюнт“.

Ранее мы писали о том, что от онкологической болезни умерла жена Марка Захарова.