Брэдли Купер собирался сделать предложение Леди Гаге - СМИ

Певица думала, что он - "тот самый".

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Брэдли Купер собирался сделать предложение Леди Гаге, но передумал. Об этом сообщает издание "Life&Style". По слухам, певица, которая упала перед авто, еще во время съемок "Рождение звезды" по уши влюбилась в коллегу. Гага думала, что он тот самый единственный, и предполагала, что он чувствует то же самое.

Ближайшее окружение певицы утверждает, что Купер якобы собирался сделать предложение реки и сердца Гаге, но внезапно передумал.

Она рассказывает друзьям, что он разбил ее сердце, - говорит инсайдер.

Сама же Леди Гага недавно поцеловалась на людях со звукорежиссером из своей команды, чем шокировала поклонников.

А на днях Брэдли Купера подловили на прогулке со звездой сериала “Большая маленькая ложь“.