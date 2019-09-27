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Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек "Завтра"

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О свежей видеоработе артистка сообщила в Instagram.
Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек "Завтра"
Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек "Завтра"
instagram.com/alyona.alyona.official/

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Украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona выпустила новый клип. Свежая видеоработа на композицию "Завтра" появилась на Youtube-канале артистки в пятницу, 27 сентября.

Клип "Завтра" состоит из отрывков с концертов alyona alyona, ее путешествий и отпусков. 

Жизнь – как большая река, которая несла меня по течению, то против много лет. Но один водопад изменил все. Порой, в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра...", - написала Алена в социальной сети.

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К слову, alyona alyona также анонсировала свой сольный концерт, который состоится 6 декабря в Киеве. 

Напомним, что недавно Alyona Alyona получила международную награду Anchor award.

 

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Теги: Alyona Alyona, клип
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