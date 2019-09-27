Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек "Завтра"
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Украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona выпустила новый клип. Свежая видеоработа на композицию "Завтра" появилась на Youtube-канале артистки в пятницу, 27 сентября.
Клип "Завтра" состоит из отрывков с концертов alyona alyona, ее путешествий и отпусков.
Жизнь – как большая река, которая несла меня по течению, то против много лет. Но один водопад изменил все. Порой, в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра...", - написала Алена в социальной сети.
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К слову, alyona alyona также анонсировала свой сольный концерт, который состоится 6 декабря в Киеве.
Життя — мов велика рiчка, яка несла мене то за течією, то проти багато рокiв. Але один водоспад змiнив все. Часом, у вирi подiй я навiть не знаю, де маю бути завтра… Але я точно знаю, що вже 6 грудня ми зустрiнемось в HC Hall на моєму великому сольному концерті в Києві ❤️ Тож до зустрiчi 🙌 #alyonaalyona Music by @teejaymusic Video by @basket_films
Напомним, что недавно Alyona Alyona получила международную награду Anchor award.
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