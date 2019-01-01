Узнайте, чем удивит новый сезон "Ревизора".

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Ведущая “Ревизора Х“ Юлия Панкова хотела проверить ресторан, который был без вывески, и в который пускали не всех желающих. Поэтому девушке пришлось взять лестницу и лезть через забор. Премьера новых выпусков социального реалити – 7 октября в 19:00 на Новом канале.

Команда “Ревизора Х“ в этом сезоне проверяла сервис в самых посещаемых туристических городах Украины.

– Проводила ревизии в самых известных местах отдыха украинцев, – говорит Юлия Панкова. – Я словно провела с ними отпуск. Зрители увидят лучшие и худшие заведения страны. По традиции, награду получили только самые достойные!

Ведущая "Ревизора Х" пыталась попасть в ресторан через забор пресс-служба

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Но не везде “Ревизору“ были рады! В некоторых заведениях сотрудники сбегали с рабочего места, другие агрессивно спорили с ведущей. А в Мукачево известный винный ресторан закрыл двухметровые ворота перед командой “Ревизора“ и туристами. Съемочную группу не испугать такими препятствиями. Юлия Панкова подставила лестницу к забору и взобралась на ее нее. Уже начала перелезать, но тут охранник все-таки открыл дверь.

– Я прихожу не ссориться, а давать конструктивные советы, которые улучшат качество услуг, – говорит ведущая. – Винный ресторан в Мукачево пользуется популярностью среди туристов. Нам стало интересно, чем же он их так привлекает.

Зрители увидят ревизию в сюжете и сделают собственные выводы.

Премьера нового сезона “Ревизор Х“ – 7 октября в 19:00 на Новом канале

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