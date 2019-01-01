Срочно в плейлист: Мишель Андраде и T-Fest выпустили провокационный хит "PAPI"
Популярная украинская исполнительница боливийского происхождения Мишель Андраде презентовала новую песню. 27 сентября артистка в дуэте с украинским рэпером T-Fest выпустила свежий хит под названием “PAPI“.
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Презентация лирик-видео на зажигательный трек с латиноамериканскими мотивами прошла на официальном Youtube-канале творческого объединения Gazgolder.
В новой композиции неожиданного дуэта можно услышать русскоязычный рэп в исполнении T-Fest, который Мишель дополнила речитативом на испанском языке.
Ранее Мишель Андраде примеряла образ гангстерши в клипе “Tranquila“.
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