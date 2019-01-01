Подопечная Потапа Мишель Андраде записала записала трек "PAPI" в дуэте с T-Fest.

Срочно в плейлист: Мишель Андраде и T-Fest выпустили провокационный хит "PAPI" instagram.com/mishvirmish

Популярная украинская исполнительница боливийского происхождения Мишель Андраде презентовала новую песню. 27 сентября артистка в дуэте с украинским рэпером T-Fest выпустила свежий хит под названием “PAPI“.

Читай также: “А вот это уже ракета!“: Страстная Мишель Андраде покорила Сеть пикантным фото

Презентация лирик-видео на зажигательный трек с латиноамериканскими мотивами прошла на официальном Youtube-канале творческого объединения Gazgolder.

В новой композиции неожиданного дуэта можно услышать русскоязычный рэп в исполнении T-Fest, который Мишель дополнила речитативом на испанском языке.

Ранее Мишель Андраде примеряла образ гангстерши в клипе “Tranquila“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.