"Не хочу вспоминать прошлое": Приходько о гражданском браке и кризисе с супругом

Певица Анастасия Приходько откровенно рассказала о личной жизни.

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Певица Анастасия Приходько недавно поразила поклонников фото со своего венчания. Звезда впервые показала своего мужа, с которым дала обет верности перед Богом. Об отце своей дочери, поддержке психолога и секрете удачного брака с нынешним супругом, Анастасия рассказала журналистам “Зіркового шляху“ на канале “Украина“ в рубрике “Кава з перцем“.

Приходько не скрывает, что является человеком настроения и все близко принимает к сердцу.

“С настроением уже ничего не сделаю, мне очень быстро его можно испортить, также очень быстро можно поднять. Всегда мне поднимают пирожные настроение. Если у меня плохое настроение, я всегда покупаю торт. И чем больше я его съем, тем больше у меня поднимается настроение“, - делится звезда.

Перепады настроения Приходько объясняет своей чрезмерной требовательностью к жизни. Женщина говорит: привыкла чтобы во всем был порядок. А потому, когда что-то идет не по плану - на помощь приходит персональный психолог, к которому уже много лет время от времени знаменитость обращается за советом.

“Он друг семьи. Мы часто ходим в гости друг к другу. Я доверяю ему очень много своих моментов, он многое знает. Поэтому легко и он говорит: все результат моей эмоциональности. Потому что я очень открытый, искренний, эмоциональный человек. И очень близко все к сердцу воспринимаю“, - рассказывает “Зірковому шляху“ Приходько.

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Близко к сердцу Настя приняла и кризис в семейной жизни, который случился год назад. Официально Анастасия Приходько вышла замуж в 2013 году. Избранником женщины стал мужчина по имени Александр. Тогда пара расписалась в центральном ЗАГСе в обычных спортивных костюмах. В 2015-м Анастасия родила любимому сына Гордея. А уже через 5 лет супружеской жизни в их семейные отношения пришел первый серьезный кризис.

“Если я уже взорвалась, то начинаю говорить все. Все, что я знаю. Вспоминать все, что было. И меня не остановить. Но потом наступает вторая фаза, я обижена, но начинаю себя грызть за то, что я много наговорила. Но я не пойду первая извиняться. Ибо, если я обижаюсь, я не говорю. Совсем не разговариваю“, - говорит на канале “Украина“ Приходько.

Многочисленные обиды, молчание и периодические истерики Приходько привели к тому, что ее супруг однажды просто подал на развод, и молодая семья даже разъехалась.

“Я уже думала, как привыкать жить одной. Но супруг мне сказал, что от таких глупостей люди не расходятся. Я знаю, что и моя вина в этом есть, и моего супруга“, - говорит звезда.

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Александр и Настя решили, что из-за таких глупостей, как молчание и истерики, расставаться точно не стоит. Приходько пообещала быть покладистой и даже начала учиться идти на компромиссы, что ранее для нее было чрезвычайно сложно.

“Я очень люблю супруга и иду на те компромиссы, на которые никогда в жизни не шла. Это вот не молчать. Я уже говорю. Это не обижаться сильно и надолго. Поэтому я совершенствую себя. Я хочу быть лучше, хочу понимать своего супруга, в первую очередь, как женщина. Потому что любые отношения строятся на взаимопонимании. И надо иногда уступать, надо делать шаги назад. Мудрость...мне иногда не хватает“, - рассказала артистка.

Преодолев кризис, супруги с детьми переехали из квартиры в большой дом за город. И хотя исполнительница имеет и помощницу по хозяйству, и садовника, к кухне она никого не подпускает.

“Готовка - это все для меня. Наверное, фаршированная рыба, это коронка, очень сложная. Она готовится более 6-7 часов“, - рассказывает Приходько.

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Чтобы никогда больше на ссориться и быть навсегда вместе, 8 сентября Анастасия и Александр дали обеты перед Богом в кругу близких друзей и родных.

“Мы за неделю это сделали, куда мы не придем, все получалось с первого раза. Организации, покупки икон, затем заказ банкета, приглашение, все получалось с первого раза, поэтому я поняла, что, наверное... нужно делать, я очень рада, что все это у меня получилось, потому что я организацию взяла на себя“, - говорит Анастасия.

Звезда искренне ответила и на вопрос развенчания с ее предыдущим гражданским супругом - бизнесменом Нуриком Кухилавой. Пара вместе прожила 4 года. От тех отношений женщина воспитывает дочь Нану. И хотя официально они так и не узаконили свои отношения, в интервью Приходько не раз признавалась, что они с Нуриком были обвенчаны перед Богом.

“Если женщина мудрая, она сделает так, чтобы к ее мужу относились мудро. Поэтому надо было как-то поднимать его в моих глазах и вообще среди людей. Он делал предложение, но, к сожалению, так и не произошло тогда ничего, к сожалению, а уже слава богу, не произошло не венчание, не росписи. Поэтому мне надо было говорить это. Я впервые вышла замуж за своего супруга - это Александр, и впервые я венчана со своим супругом и в последний раз. Поэтому я не то чтобы счастлива, а, наверное, полная у меня гармония души. Поэтому не хочу вспоминать о прошлом, у меня блестящее будет будущее с моим супругом“, - говорит Приходько.

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Шесть лет никто не знал, кто ее супруг кроме имени, ни чем он занимается, и тем более, как он выглядит. Поэтому впервые Александра увидело сообщество именно на фото с венчания пары.

“Это наша была радость, и мы хотели поделиться. Тем более, я этого никогда не делала и мне очень хотелось, чтобы в этот день радовались и мои поклонники, и мы даже не способствовали тому, я никогда не говорила там не выкладывать снимки, люди хотели, то они постили“, - делится певица.

Напомним, ранее Анастасия Приходько объявила о возвращении на сцену.

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