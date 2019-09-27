"Танці з зірками 2019": смотреть шестой эфир онлайн

Узнайте, где можно посмотреть шестой выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2019".

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть шестой эфир пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 29 сентября, на канале “1+1“ состоялся шестой прямой эфир обновленного проекта “Танці з зірками 2019“, который на этот раз прошел под темой “Вечер кинофильмов“. Звездные участники превратились в своих кумиров. Посмотреть онлайн новый выпуск шоу также можно на нашем сайте Ivona.

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К постоянным ведущим шоу Тине Кароль и Юрию Горбунову присоединились актер “95 Квартала“ Евгений Кошевой и эксперт “Поверніть мені красу“ Анна Буткевич. Они вдвоем встречали участников на балконе.

Шестой эфир открыли Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Участники станцевали пасодобль в образах героев фильма “Алиса в стране чудес“.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич станцевали румбу под саундтрек к фильму “Звезда родилась“.

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров превратились в семейку Аддамсов и показали зажигательное ча-ча-ча. В номере пары приняли участие Серега и Надежда Матвеева.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина появились на сцене в образе героев известного фильма “Маска“.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева показали нежный контемпорари по мотивам фильма “Титаник“.

Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко удивили зрителей номером в стиле фильма “Джокер“.

Ксения Мишина и Женя Кот исполнили феерический джаз из фильма “Чикаго“.

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Дзидзьо и Яна Цибульская примеряли образы из фильма “Мулен Руж“ и станцевали танго.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук превратились в главных героев культового фильма “Криминального чтива“.

Елена Кравец и Максим Леонов исполнили фокстрот в образах героев “Служебного романа“.

Лучшим выступлением четвертого эфира стал джаз Ксении Мишиной и Жени Кота . Члены жури поставили паре 30 баллов.

Результаты шестого выпуска “Танці з зірками 2019“:

После выступлений всех участников на главном паркете страны появилась группа “The Hardkiss“ с новым хитом “Жива“.

Последнее место по голосованию зрителей заняла пара №7. Таким образом пятыми проект “Танці з зірками 2019“ покинули Дзидзьо и Яна Цибульская.

Посмотреть предыдущий пятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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