Узнайте, где можно посмотреть шестой выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2019".

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть шестой эфир пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 29 сентября, на канале “1+1“ состоится шестой прямой эфир обновленного проекта “Танці з зірками 2019“, который на этот раз пройдет под темой “Вечер кинофильмов“. Звездные участники превратятся в своих любимых кумиров. Посмотреть онлайн новый выпуск шоу также можно на нашем сайте Ivona.

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К постоянным ведущим шоу Тине Кароль и Юрию Горбунову присоединятся актер “95 Квартала“ Евгений Кошевой и эксперт “Поверніть мені красу“ Анна Буткевич. Они вдвоем будут встречать участников на балконе.

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В шестом эфире Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покажут нежный контемпорари по мотивам фильма “Титаник“. Ксения Мишина и Женя Кот исполнят феерический джаз из фильма “Чикаго“. Даниэль Салем и Юлия Сахневич станцуют румбу под саундтрек к фильму “Звезда родилась“. Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко поразят номером в стиле фильма “Джокер“.

После выступлений всех участников на главном паркете страны появится группа “The Hardkiss“.

Смотрите анонс шестого эфира “Танців з зірками 2019“ от 29.09.2019:

Посмотреть предыдущий пятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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