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51-летняя Селин Дион снялась в новом клипе без макияжа - видео

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Канадская певица Селин Дион презентовала клип на композицию "Imperfections".
51-летняя Селин Дион снялась в новом клипе без макияжа - видео
51-летняя Селин Дион снялась в новом клипе без макияжа - видео
instagram.com/celinedion

Известная канадская исполнительница и победительница “Евровидения-1988“ Селин Дион порадовала поклонников новым видео. Звезда презентовала клип на трек “Imperfections“. Премьера ролика состоялась в четверг, 26 сентября.

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Композиция “Imperfections“ войдет в 12-й студийный альбом, который выйдет под названием “Courage“ 15 ноября.

В новом черно-белом клипе 51-летняя певица продемонстрировала лицо без косметики. Также в ролике артистка предстала в стильных дизайнерских нарядах. Режиссером видео выступил Габриэль Углу-Дюмон.

Напомним, ранее Селин Дион презентовала сразу три песни из альбома “Courage“.

 

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Теги: Селин Дион
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Источник: Ivonа bigmir)net

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