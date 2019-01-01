Канадская певица Селин Дион презентовала клип на композицию "Imperfections".

51-летняя Селин Дион снялась в новом клипе без макияжа - видео instagram.com/celinedion

Известная канадская исполнительница и победительница “Евровидения-1988“ Селин Дион порадовала поклонников новым видео. Звезда презентовала клип на трек “Imperfections“. Премьера ролика состоялась в четверг, 26 сентября.

Читай также: Селин Дион раскрыла секрет отношений с 34-летним Пепе

Композиция “Imperfections“ войдет в 12-й студийный альбом, который выйдет под названием “Courage“ 15 ноября.

В новом черно-белом клипе 51-летняя певица продемонстрировала лицо без косметики. Также в ролике артистка предстала в стильных дизайнерских нарядах. Режиссером видео выступил Габриэль Углу-Дюмон.

Напомним, ранее Селин Дион презентовала сразу три песни из альбома “Courage“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.