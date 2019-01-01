Что покажут в новом выпуске международного социального реалити.

"Громада на мільйон. Спеціалісти": Франковчане познакомятся с немецкими стандартами труда и отдыха пресс-служба

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28 сентября в 11:15 зрители “1+1“ увидят третий выпуск социального реалити "Громада на мільйон. Спеціалісти". Опытом обменяются гостиничные менеджеры: специалист из Германии, где царит культ порядка, будет работать в высокогорной карпатской общине, а гордая гуцулка станет руководить лакшери-отелем в Западной Европе.

пресс-служба

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Украину в новом обмене представляет девушка Виктория из общины Белоберезка в Ивано-Франковской области. Она работает администратором в гостинично-ресторанном комплексе, который является бизнесом ее семьи. Отдыхающим, кроме вкусных блюд и убранных номеров, здесь могут предложить конные прогулки, рафтинг и экстремальное катание на джипах. Община Белоберезка расположена среди живописных пейзажей, это земля независимых гуцулов и мекка зеленого туризма. Сюда за вдохновением приезжали Александр Довженко, Лесь Курбас, Иван Франко. С 2016 года, когда четыре села объединились в одну общину, здесь начались качественные изменения, в частности уже успели сделать ремонт в детских садах и запустить школьный автобус. Во время обмена в проекте Виктория стремится перенять европейский опыт специалистов гостинично-ресторанного дела и направить его на развитие семейного бизнеса.

пресс-служба

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Из Германии в Украину отправляется директор гостиницы на местном курорте ‒ Франк. Сейчас его заведение приносит большие прибыли, является образцовым и популярным среди туристов, хотя никто из знакомых мужчины не верил в такой успех. В немецкой общине отремонтированы все дороги и есть поля для гольфа. Интересно, что местный голова за свою работу денег не получает. Ему компенсируют расходы на транспорт, обед и деловые встречи, однако, чтобы прокормить семью, он должен искать дополнительную работу. Франк еженедельно проводит встречу с персоналом, распределяя обязанности. Если работы много, всегда помогает.

Сегодня, когда не так много хороших работников, надо ценить и строить хорошие отношения, чтобы они качественно работали, ‒ говорит Франк.

От участия в проекте немец ждет креативных идей и новых впечатлений.

пресс-служба

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Участники проекта, оставляя свои привычные места работы, написали друг другу задачи.

Работай, как настоящий гуцул, и организуй работу по-немецки, ‒ прочитал в своем конверте Франк.

Похожее послание от него ждало и Викторию:

Работай, как у себя дома, и делись тем, что любишь.

В первые дни работы Викторию ждет неприятный отзыв немецкого коллеги: «Так не ведет себя директор крупного отеля». Эти слова она заслужит не ленью, а в результате помощи персонала в сервировке столов и мытья посуды. Франк такой работы не избегает, но выполняет только в случае критического количества задач перед большим банкетом. Обычно, он ежедневно 20 минут тратит на утреннее планирование, час ‒ на контроль сервиса и кухни, а в последующие 5 ‒ работает над планами и идеями для успешного будущего комплекса.

пресс-служба

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Семья Виктории сразу решит показать Франку, что они много и усердно работают. Немец будет смущен тем, что ему поручат готовить еду и убирать в номерах. После этого он попытается научить украинцев стать лучшими менеджерами и поделится коротким советом:

Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать.

пресс-служба

Какие выводы после обмена сделают участники проекта и помогут ли немецкие советы гуцульскому бизнесу, смотрите уже в эту субботу в 11:15 в реалити "Громада на мільйон. Спеціалісти" на 1+1.

О реалити:

Напомним, по условиям второго международного сезона проекта, участники социального реалити, среди которых ‒ учителя, врачи, отельеры, специалисты по туризму, культуре и молодежи, руководители сел и общин ‒ на неделю отправляются в другие общины на аналогичную должность для обмена опытом. Всего в новом сезоне приняли участие 16 специалистов из шести европейских стран ‒ Украины, Финляндии, Германии, Италии, Эстонии и Франции.

Ранее мы писали, что сериал "Крепостная" стал лучшим телепродуктом сезона.

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